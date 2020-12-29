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Наука
https://ria.ru/20201229/raketa-1591475213.html
Рогозин назвал ракету "Ангара" "первой успешной ласточкой"
Рогозин назвал ракету "Ангара" "первой успешной ласточкой"
Ракета-носитель "Ангара", проходящая лётные испытания, - это "первая успешная ласточка", при серийном производстве она станет конкурентоспособной, заявил... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:36
2020-12-29T20:39
наука
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара", проходящая лётные испытания, - это "первая успешная ласточка", при серийном производстве она станет конкурентоспособной, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Что касается "Ангары". Это прорыв в нашей космонавтике. Потому что это первая ласточка успешная. "Ангара" доказала, что она способна по грузоподъемности отвечать полностью всем тем требованиям, которые оба заказчика ("Роскосмос" и Минобороны РФ - ред.) предъявляют к этой ракете", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Конечно, "Ангара" тоже станет чрезвычайно конкурентоспособной. Поэтому глупость, когда кто-то сравнивает ракету, находящуюся на испытаниях, и ракету, которая массово производится и эксплуатируется", - добавил он.Рогозин отметил, что "мы любим эту ракету". "Она очень красивая. И у нее высокое конструкторское совершенство", - сказал он.К настоящему времени осуществлены один пуск ракеты "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и два пуска "Ангары-А5" (в 2014 и 2020 годах) с космодрома Плесецк. Все они прошли с макетами космических аппаратов.Лётные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201228/raketa-1591211874.html
https://ria.ru/20201224/angara-1590795744.html
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плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин назвал ракету "Ангара" "первой успешной ласточкой"

20:36 29.12.2020 (обновлено: 20:39 29.12.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара", проходящая лётные испытания, - это "первая успешная ласточка", при серийном производстве она станет конкурентоспособной, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Что касается "Ангары". Это прорыв в нашей космонавтике. Потому что это первая ласточка успешная. "Ангара" доказала, что она способна по грузоподъемности отвечать полностью всем тем требованиям, которые оба заказчика ("Роскосмос" и Минобороны РФ - ред.) предъявляют к этой ракете", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Конечно, "Ангара" тоже станет чрезвычайно конкурентоспособной. Поэтому глупость, когда кто-то сравнивает ракету, находящуюся на испытаниях, и ракету, которая массово производится и эксплуатируется", - добавил он.
Рогозин отметил, что "мы любим эту ракету". "Она очень красивая. И у нее высокое конструкторское совершенство", - сказал он.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 13:16Наука
В ракете "Ангара-А5" исправили выявленные ранее недостатки
К настоящему времени осуществлены один пуск ракеты "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и два пуска "Ангары-А5" (в 2014 и 2020 годах) с космодрома Плесецк. Все они прошли с макетами космических аппаратов.
Лётные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 17:30Хочу стать космонавтом
Генконструктор оценил идею сделать "Ангару" многоразовой
 
НаукаПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
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