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Собянин назвал прививки спасением
Собянин назвал прививки спасением
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вакцинацию от коронавируса спасением и призвал людей сделать прививку, так как это позволит окончательно победить вирус. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:35
2020-12-29T18:35
2020-12-29T18:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вакцинацию от коронавируса спасением и призвал людей сделать прививку, так как это позволит окончательно победить вирус."Считаю, что прививки - это будущее, это спасение, чтобы мы переломили эту ситуацию (с коронавирусом – ред.), переломили и окончательно победили. Поэтому, конечно, надо прививаться, другого варианта нет. Мы все либо переболеем, либо будем прививаться", - сказал Собянин в эфире Первого канала.По его словам, огромное число людей уже прошли вакцинацию и чувствуют себя нормально.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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