https://ria.ru/20201229/privivki-1591449485.html

Собянин назвал прививки спасением

Собянин назвал прививки спасением

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вакцинацию от коронавируса спасением и призвал людей сделать прививку, так как это позволит окончательно победить вирус. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:35

2020-12-29T18:35

2020-12-29T18:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207365_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_90997fcc9e10f5109953fde10e92e82e.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вакцинацию от коронавируса спасением и призвал людей сделать прививку, так как это позволит окончательно победить вирус."Считаю, что прививки - это будущее, это спасение, чтобы мы переломили эту ситуацию (с коронавирусом – ред.), переломили и окончательно победили. Поэтому, конечно, надо прививаться, другого варианта нет. Мы все либо переболеем, либо будем прививаться", - сказал Собянин в эфире Первого канала.По его словам, огромное число людей уже прошли вакцинацию и чувствуют себя нормально.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество