https://ria.ru/20201229/preduprezhdenie-1591410544.html

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об усилении ветра с порывами до 12-15 метров в секунду и гололедице до конца суток. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:57

2020-12-29T15:57

2020-12-29T16:00

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об усилении ветра с порывами до 12-15 метров в секунду и гололедице до конца суток."По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 24 часов 29 декабря местами в городе Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра с порывами до 12-15 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/pogoda-1591200605.html

москва

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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество