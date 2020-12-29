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Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об усилении ветра с порывами до 12-15 метров в секунду и гололедице до конца суток. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:57
2020-12-29T15:57
2020-12-29T16:00
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об усилении ветра с порывами до 12-15 метров в секунду и гололедице до конца суток."По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 24 часов 29 декабря местами в городе Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра с порывами до 12-15 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество