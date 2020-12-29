https://ria.ru/20201229/pozhar-1591413855.html

В Нижегородской области при пожаре погибли три человека

В Нижегородской области при пожаре погибли три человека

Трое мужчин погибли при пожаре в нижегородском поселке, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:13

2020-12-29T16:13

2020-12-29T16:13

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Трое мужчин погибли при пожаре в нижегородском поселке, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Молодежной в поселке Лесогорск Шатковского района поступило во вторник в 15.40."В результате пожара погибли три человека (мужчины, личности устанавливаются). Пожар ликвидирован, площадь пожара составила 36 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении спасательного ведомства.

https://ria.ru/20201229/pozhar-1591323337.html

нижегородская область

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2020

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия