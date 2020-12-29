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В Нижегородской области при пожаре погибли три человека
В Нижегородской области при пожаре погибли три человека
Трое мужчин погибли при пожаре в нижегородском поселке, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:13
2020-12-29T16:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Трое мужчин погибли при пожаре в нижегородском поселке, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Молодежной в поселке Лесогорск Шатковского района поступило во вторник в 15.40."В результате пожара погибли три человека (мужчины, личности устанавливаются). Пожар ликвидирован, площадь пожара составила 36 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области при пожаре погибли три человека

16:13 29.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Трое мужчин погибли при пожаре в нижегородском поселке, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Молодежной в поселке Лесогорск Шатковского района поступило во вторник в 15.40.
"В результате пожара погибли три человека (мужчины, личности устанавливаются). Пожар ликвидирован, площадь пожара составила 36 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
 
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