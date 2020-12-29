https://ria.ru/20201229/pozhar-1591413855.html
В Нижегородской области при пожаре погибли три человека
В Нижегородской области при пожаре погибли три человека
Трое мужчин погибли при пожаре в нижегородском поселке, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:13
2020-12-29T16:13
2020-12-29T16:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Трое мужчин погибли при пожаре в нижегородском поселке, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Молодежной в поселке Лесогорск Шатковского района поступило во вторник в 15.40."В результате пожара погибли три человека (мужчины, личности устанавливаются). Пожар ликвидирован, площадь пожара составила 36 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
https://ria.ru/20201229/pozhar-1591323337.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия