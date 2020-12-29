https://ria.ru/20201229/politika-1591388368.html
Лавров рассказал, какой будет российская внешняя политика в 2021 году
Лавров рассказал, какой будет российская внешняя политика в 2021 году
Россия в 2021 году продолжит прагматичную и ответственную внешнюю политику, будет способствовать формированию более справедливого и демократичного... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:08
2020-12-29T14:08
2020-12-29T15:03
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия в 2021 году продолжит прагматичную и ответственную внешнюю политику, будет способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства, пообещал РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."В 2021 году продолжим проводить прагматичную и ответственную внешнюю политику, способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Будем, как и прежде, открыты к взаимовыгодному взаимодействию – в той мере, в какой к этому готовы наши партнеры и, разумеется, при безусловном уважении российских национальных интересов", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью >>>
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сергей лавров, в мире