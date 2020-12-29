https://ria.ru/20201229/politika-1591388368.html

Лавров рассказал, какой будет российская внешняя политика в 2021 году

Лавров рассказал, какой будет российская внешняя политика в 2021 году

Россия в 2021 году продолжит прагматичную и ответственную внешнюю политику, будет способствовать формированию более справедливого и демократичного... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:08

2020-12-29T14:08

2020-12-29T15:03

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия в 2021 году продолжит прагматичную и ответственную внешнюю политику, будет способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства, пообещал РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."В 2021 году продолжим проводить прагматичную и ответственную внешнюю политику, способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Будем, как и прежде, открыты к взаимовыгодному взаимодействию – в той мере, в какой к этому готовы наши партнеры и, разумеется, при безусловном уважении российских национальных интересов", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201027/politika-1581785429.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, в мире