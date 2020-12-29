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Лавров рассказал, какой будет российская внешняя политика в 2021 году
Лавров рассказал, какой будет российская внешняя политика в 2021 году
Россия в 2021 году продолжит прагматичную и ответственную внешнюю политику, будет способствовать формированию более справедливого и демократичного... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:08
2020-12-29T15:03
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия в 2021 году продолжит прагматичную и ответственную внешнюю политику, будет способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства, пообещал РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."В 2021 году продолжим проводить прагматичную и ответственную внешнюю политику, способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Будем, как и прежде, открыты к взаимовыгодному взаимодействию – в той мере, в какой к этому готовы наши партнеры и, разумеется, при безусловном уважении российских национальных интересов", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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сергей лавров, в мире

Лавров рассказал, какой будет российская внешняя политика в 2021 году

14:08 29.12.2020 (обновлено: 15:03 29.12.2020)
 
© МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© МИД РФ
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия в 2021 году продолжит прагматичную и ответственную внешнюю политику, будет способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства, пообещал РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В 2021 году продолжим проводить прагматичную и ответственную внешнюю политику, способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Будем, как и прежде, открыты к взаимовыгодному взаимодействию – в той мере, в какой к этому готовы наши партнеры и, разумеется, при безусловном уважении российских национальных интересов", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью >>>
Государственный флаг РФ на судне - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 16:36
В Швейцарии признали успехи внешней политики России
 
Сергей ЛавровВ мире
 
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