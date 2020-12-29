https://ria.ru/20201229/poklonskaya-1591422328.html

Поклонская прокомментировала задержание бывшего схимонаха Сергия

Поклонская прокомментировала задержание бывшего схимонаха Сергия

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала сообщения о задержании бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:54

2020-12-29T16:54

2020-12-29T18:01

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

наталья поклонская

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578117113_0:260:2727:1793_1920x0_80_0_0_d26393ff99bdc8b8eb46b63ed6de0b61.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала сообщения о задержании бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия. "Я уверена, что следствие, прокуратура, суд разберутся", — сказала Поклонская изданию "Подъем". Она подчеркнула, что, если силовые ведомства решили кого-то задержать, значит, на то есть основания. Она отметила, что содержание проповедей бывшего схимонаха Сергия, в которых он призывает людей умереть за Россию, вызывает тревогу.Она призналась, что испытывает жалость к людям, которым "морочат голову"."Люди должны жить, а не умирать за что-то. Этот год очень сложный, еще и вот такие проповеди", — добавила Поклонская.Парламентарий подчеркнула, что призывы бывшего схимонаха только вводят людей в депрессию.О задержании Сергия ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. В соцсетях появились видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, на которых видно, что там находятся сотрудники правоохранительных органов. Сам бывший схимонах опубликовал в телеграм-канале со своими проповедями видео, на котором говорит сторонникам, что с ним все хорошо, и просит их ничего не предпринимать.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.

https://ria.ru/20201229/sergiy-1591403688.html

https://ria.ru/20201229/travmy-1591341787.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), наталья поклонская, госдума рф