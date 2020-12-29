https://ria.ru/20201229/poklonskaya-1591422328.html
Поклонская прокомментировала задержание бывшего схимонаха Сергия
Поклонская прокомментировала задержание бывшего схимонаха Сергия
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала сообщения о задержании бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:54
2020-12-29T16:54
2020-12-29T18:01
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
наталья поклонская
госдума рф
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала сообщения о задержании бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия. "Я уверена, что следствие, прокуратура, суд разберутся", — сказала Поклонская изданию "Подъем". Она подчеркнула, что, если силовые ведомства решили кого-то задержать, значит, на то есть основания. Она отметила, что содержание проповедей бывшего схимонаха Сергия, в которых он призывает людей умереть за Россию, вызывает тревогу.Она призналась, что испытывает жалость к людям, которым "морочат голову"."Люди должны жить, а не умирать за что-то. Этот год очень сложный, еще и вот такие проповеди", — добавила Поклонская.Парламентарий подчеркнула, что призывы бывшего схимонаха только вводят людей в депрессию.О задержании Сергия ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. В соцсетях появились видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, на которых видно, что там находятся сотрудники правоохранительных органов. Сам бывший схимонах опубликовал в телеграм-канале со своими проповедями видео, на котором говорит сторонникам, что с ним все хорошо, и просит их ничего не предпринимать.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.
https://ria.ru/20201229/sergiy-1591403688.html
https://ria.ru/20201229/travmy-1591341787.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), наталья поклонская, госдума рф
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская
прокомментировала сообщения о задержании бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия
.
"Я уверена, что следствие, прокуратура, суд разберутся", — сказала Поклонская изданию "Подъем
". Она подчеркнула, что, если силовые ведомства решили кого-то задержать, значит, на то есть основания.
Она отметила, что содержание проповедей бывшего схимонаха Сергия, в которых он призывает людей умереть за Россию, вызывает тревогу.
"Это страшно и очень опасно. Люди пытаются найти в церкви правильные способы веры, а слышат такие проповеди", — сказала депутат.
Она призналась, что испытывает жалость к людям, которым "морочат голову".
"Люди должны жить, а не умирать за что-то. Этот год очень сложный, еще и вот такие проповеди", — добавила Поклонская.
Парламентарий подчеркнула, что призывы бывшего схимонаха только вводят людей в депрессию.
О задержании Сергия ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. В соцсетях появились видео и фото с территории, как утверждается, Среднеуральского женского монастыря, на которых видно, что там находятся сотрудники правоохранительных органов. Сам бывший схимонах опубликовал в телеграм-канале со своими проповедями видео, на котором говорит сторонникам, что с ним все хорошо, и просит их ничего не предпринимать.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК
заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.