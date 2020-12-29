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В Москве во вторник ожидается снег и порывистый ветер
В Москве во вторник ожидается снег и порывистый ветер
Прохладно, небольшой снег и порывистый ветер ожидается во вторник в Москве, сообщается на портале "Метеовести". РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:59
2020-12-29T09:59
2020-12-29T09:59
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Прохладно, небольшой снег и порывистый ветер ожидается во вторник в Москве, сообщается на портале "Метеовести"."Сегодня синоптическая ситуация обусловится влиянием теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо постепенно нахмурится, кое-где осыпаясь незначительным снегом, ощутимо усилится ветер, а после относительно морозной ночи температурный фон не сумеет вернуться в свое климатическое русло и окажется немного ниже положенной нормы. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня, после 14:00-15:00, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице минус 5 - минус 7, в Подмосковье минус 3 - минус 8", - говорится в сообщении.Отмечается, что ожидается юго-восточный ветер, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20201228/pogoda-1591200605.html
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