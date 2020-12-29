Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку типографии из Якутска
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Типография из Якутска получила льготную лизинговую поддержку на сумму 2,3 миллиона рублей в дочернем обществе Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) в рамках продукта "Устойчивое развитие" предоставила ООО "Компания Дани-Алмас" поддержку на приобретение в лизинг цифрового многофункционального устройства (МФУ).
Компания "Дани-Алмас", созданная в 2001 году, специализируется на предоставлении полиграфических услуг. Как ожидается, новое цифровое МФУ поможет компании повысить качество выпускаемой продукции и увеличить объемы продаж.
Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.
Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности, МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам, отмечается в сообщении.