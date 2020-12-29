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Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку типографии из Якутска
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку типографии из Якутска
Типография из Якутска получила льготную лизинговую поддержку на сумму 2,3 миллиона рублей в дочернем обществе Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:54
2020-12-29T18:54
республика саха (якутия)
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Типография из Якутска получила льготную лизинговую поддержку на сумму 2,3 миллиона рублей в дочернем обществе Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) в рамках продукта "Устойчивое развитие" предоставила ООО "Компания Дани-Алмас" поддержку на приобретение в лизинг цифрового многофункционального устройства (МФУ).Компания "Дани-Алмас", созданная в 2001 году, специализируется на предоставлении полиграфических услуг. Как ожидается, новое цифровое МФУ поможет компании повысить качество выпускаемой продукции и увеличить объемы продаж.Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности, МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам, отмечается в сообщении.
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республика саха (якутия), корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку типографии из Якутска

18:54 29.12.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Типография из Якутска получила льготную лизинговую поддержку на сумму 2,3 миллиона рублей в дочернем обществе Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) в рамках продукта "Устойчивое развитие" предоставила ООО "Компания Дани-Алмас" поддержку на приобретение в лизинг цифрового многофункционального устройства (МФУ).
Компания "Дани-Алмас", созданная в 2001 году, специализируется на предоставлении полиграфических услуг. Как ожидается, новое цифровое МФУ поможет компании повысить качество выпускаемой продукции и увеличить объемы продаж.
Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.
Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности, МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам, отмечается в сообщении.
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Республика Саха (Якутия)Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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