https://ria.ru/20201229/podderzhka-1591455024.html

Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку типографии из Якутска

Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку типографии из Якутска

Типография из Якутска получила льготную лизинговую поддержку на сумму 2,3 миллиона рублей в дочернем обществе Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:54

2020-12-29T18:54

2020-12-29T18:54

республика саха (якутия)

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Типография из Якутска получила льготную лизинговую поддержку на сумму 2,3 миллиона рублей в дочернем обществе Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) в рамках продукта "Устойчивое развитие" предоставила ООО "Компания Дани-Алмас" поддержку на приобретение в лизинг цифрового многофункционального устройства (МФУ).Компания "Дани-Алмас", созданная в 2001 году, специализируется на предоставлении полиграфических услуг. Как ожидается, новое цифровое МФУ поможет компании повысить качество выпускаемой продукции и увеличить объемы продаж.Лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей. До 500 тысяч рублей снижена минимальная сумма финансирования. До 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж.Поддержка субъектов МСП из Дальневосточного федерального округа является одной из приоритетных ниш для Корпорации МСП, МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) и региональных лизинговых компаний. В частности, МСП Банк предоставляет кредиты субъектам МСП из ДФО по льготным процентным ставкам, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201214/monogoroda-1589203671.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика