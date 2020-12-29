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ФСБ возбудила дело о хищениях в РАНХиГС
ФСБ возбудила дело о хищениях в РАНХиГС
Руководство Института государственной службы и управления РАНХиГС заподозрили в поборах с сотрудников, один из фигурантов задержан, сообщает ФСБ. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:55
2020-12-29T11:55
2020-12-29T13:13
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Руководство Института государственной службы и управления РАНХиГС заподозрили в поборах с сотрудников, один из фигурантов задержан, сообщает ФСБ."Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с руководством ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в рамках которого один из фигурантов был задержан при получении денег от подчиненных."В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки)", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что РАНХиГС содействует расследованию, продолжаются следствие и оперативно-разыскные мероприятия.ИГСУ как структурное подразделение РАНХиГС создан в мае 2011 года. Как отмечается на сайте вуза, миссия ИГСУ состоит в подготовке "высокопрофессиональных управленцев для органов государственной власти и бизнес-структур, обладающих необходимыми системными знаниями, компетенциями и навыками для активного участия в решении политических, социальных, экономических задач", стоящих перед РФ.
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российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Руководство Института государственной службы и управления РАНХиГС
заподозрили в поборах с сотрудников, один из фигурантов задержан, сообщает ФСБ
.
"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с руководством ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в рамках которого один из фигурантов был задержан при получении денег от подчиненных.
"В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки)", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что РАНХиГС содействует расследованию, продолжаются следствие и оперативно-разыскные мероприятия.
ИГСУ как структурное подразделение РАНХиГС создан в мае 2011 года. Как отмечается на сайте вуза, миссия ИГСУ состоит в подготовке "высокопрофессиональных управленцев для органов государственной власти и бизнес-структур, обладающих необходимыми системными знаниями, компетенциями и навыками для активного участия в решении политических, социальных, экономических задач", стоящих перед РФ.