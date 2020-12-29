https://ria.ru/20201229/pobory-1591355064.html

ФСБ возбудила дело о хищениях в РАНХиГС

ФСБ возбудила дело о хищениях в РАНХиГС

Руководство Института государственной службы и управления РАНХиГС заподозрили в поборах с сотрудников, один из фигурантов задержан, сообщает ФСБ. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:55

2020-12-29T11:55

2020-12-29T13:13

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Руководство Института государственной службы и управления РАНХиГС заподозрили в поборах с сотрудников, один из фигурантов задержан, сообщает ФСБ."Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с руководством ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в рамках которого один из фигурантов был задержан при получении денег от подчиненных."В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки)", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что РАНХиГС содействует расследованию, продолжаются следствие и оперативно-разыскные мероприятия.ИГСУ как структурное подразделение РАНХиГС создан в мае 2011 года. Как отмечается на сайте вуза, миссия ИГСУ состоит в подготовке "высокопрофессиональных управленцев для органов государственной власти и бизнес-структур, обладающих необходимыми системными знаниями, компетенциями и навыками для активного участия в решении политических, социальных, экономических задач", стоящих перед РФ.

https://ria.ru/20200825/shkola-1576300404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия