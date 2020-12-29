https://ria.ru/20201229/pirotekhnika-1591327867.html
Cоветы по выбору и запуску пиротехники
Cоветы по выбору и запуску пиротехники
Новогодние праздники сложно представить без ярких салютов, однако ежегодно использование пиротехники приводит к травмам и пожарам. Смотрите в инфографике... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:55
2020-12-29T11:55
2020-12-29T11:55
инфографика
россия
советы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пиротехника
общество
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Новогодние праздники сложно представить без ярких салютов, однако ежегодно использование пиротехники приводит к травмам и пожарам. Смотрите в инфографике Ria.ru, на что обратить внимание при выборе и запуске фейерверков, чтобы не причинить вреда себе и окружающим.
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инфографика, россия, советы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пиротехника, общество