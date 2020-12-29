https://ria.ru/20201229/pirotekhnika-1591327867.html

Cоветы по выбору и запуску пиротехники

Cоветы по выбору и запуску пиротехники

Новогодние праздники сложно представить без ярких салютов, однако ежегодно использование пиротехники приводит к травмам и пожарам. Смотрите в инфографике... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:55

2020-12-29T11:55

2020-12-29T11:55

инфографика

россия

советы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пиротехника

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591331130_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_fcde8deab18c00a1400e3d7452b2bd84.png

Новогодние праздники сложно представить без ярких салютов, однако ежегодно использование пиротехники приводит к травмам и пожарам. Смотрите в инфографике Ria.ru, на что обратить внимание при выборе и запуске фейерверков, чтобы не причинить вреда себе и окружающим.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, россия, советы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пиротехника, общество