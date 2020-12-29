https://ria.ru/20201229/palochki-1591324678.html

Роскачество проверило крабовые палочки на безопасность

Роскачество проверило крабовые палочки на безопасность

Роскачество повторно исследовало крабовые палочки семи торговых марок, произведенные в РФ, и признало их безопасность для потребителя, говорится в сообщении. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:15

2020-12-29T08:15

2020-12-29T08:15

роскачество

еда

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/16875/62/168756291_0:112:3010:1805_1920x0_80_0_0_7b95e2994a3bd8202f78850ea8d903b2.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роскачество повторно исследовало крабовые палочки семи торговых марок, произведенные в РФ, и признало их безопасность для потребителя, говорится в сообщении.Впервые исследование крабовых палочек проводилось в 2017 году. По его итогам в продукции двух торговых марок были обнаружены клостридии - спорообразующие микроорганизмы. Теперь производители учли замечания и исправили нарушения. "По итогам исследования 2020 года все товары соответствуют обязательным требованиям законодательства, то есть безопасные и качественные", - сообщает организация.Продукция семи торговых марок тестировалась на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе, бактерий группы кишечной палочки и клостридий, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и другие), консервантов. Эксперты оценили органолептические свойства и проверили маркировку, а также провели сравнительную экспертизу, чтобы выяснить, в какой продукции больше всего белка, но меньше крахмала, а также нет консервантов.Роскачество при исследовании ориентировалось на массовую долю белка не менее 8% и крахмала — не более 14%, но при этом указывает, что количество белка и крахмала в крабовых палочках не регулируется российским законодательством.В результате два образца стали лидерами по содержанию белка (наличию рыбного фарша сурими), еще два показали самое небольшое содержание крахмала, консерванты - сорбиновая или бензойная кислоты, - заявлены в маркировке и выявлены в незначительных количествах только у двух торговых марок. Красителей, кроме кармина, в крабовых палочках не найдено, содержание соли - от 1,4% до 2,2%, ДНК сои обнаружено у одной торговой марки. Ничто из перечисленного не запрещено законом.

https://ria.ru/20201211/olive-1588702468.html

https://ria.ru/20201228/dieta-1591179579.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, еда, общество