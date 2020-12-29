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Роскачество проверило крабовые палочки на безопасность
Роскачество проверило крабовые палочки на безопасность
Роскачество повторно исследовало крабовые палочки семи торговых марок, произведенные в РФ, и признало их безопасность для потребителя, говорится в сообщении. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:15
2020-12-29T08:15
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роскачество повторно исследовало крабовые палочки семи торговых марок, произведенные в РФ, и признало их безопасность для потребителя, говорится в сообщении.Впервые исследование крабовых палочек проводилось в 2017 году. По его итогам в продукции двух торговых марок были обнаружены клостридии - спорообразующие микроорганизмы. Теперь производители учли замечания и исправили нарушения. "По итогам исследования 2020 года все товары соответствуют обязательным требованиям законодательства, то есть безопасные и качественные", - сообщает организация.Продукция семи торговых марок тестировалась на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе, бактерий группы кишечной палочки и клостридий, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и другие), консервантов. Эксперты оценили органолептические свойства и проверили маркировку, а также провели сравнительную экспертизу, чтобы выяснить, в какой продукции больше всего белка, но меньше крахмала, а также нет консервантов.Роскачество при исследовании ориентировалось на массовую долю белка не менее 8% и крахмала — не более 14%, но при этом указывает, что количество белка и крахмала в крабовых палочках не регулируется российским законодательством.В результате два образца стали лидерами по содержанию белка (наличию рыбного фарша сурими), еще два показали самое небольшое содержание крахмала, консерванты - сорбиновая или бензойная кислоты, - заявлены в маркировке и выявлены в незначительных количествах только у двух торговых марок. Красителей, кроме кармина, в крабовых палочках не найдено, содержание соли - от 1,4% до 2,2%, ДНК сои обнаружено у одной торговой марки. Ничто из перечисленного не запрещено законом.
https://ria.ru/20201211/olive-1588702468.html
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роскачество, еда, общество

Роскачество проверило крабовые палочки на безопасность

08:15 29.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство крабовых палочек
Производство крабовых палочек - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роскачество повторно исследовало крабовые палочки семи торговых марок, произведенные в РФ, и признало их безопасность для потребителя, говорится в сообщении.
Впервые исследование крабовых палочек проводилось в 2017 году. По его итогам в продукции двух торговых марок были обнаружены клостридии - спорообразующие микроорганизмы. Теперь производители учли замечания и исправили нарушения. "По итогам исследования 2020 года все товары соответствуют обязательным требованиям законодательства, то есть безопасные и качественные", - сообщает организация.
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Продукция семи торговых марок тестировалась на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе, бактерий группы кишечной палочки и клостридий, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и другие), консервантов. Эксперты оценили органолептические свойства и проверили маркировку, а также провели сравнительную экспертизу, чтобы выяснить, в какой продукции больше всего белка, но меньше крахмала, а также нет консервантов.
Роскачество при исследовании ориентировалось на массовую долю белка не менее 8% и крахмала — не более 14%, но при этом указывает, что количество белка и крахмала в крабовых палочках не регулируется российским законодательством.
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