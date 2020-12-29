СК раскрыл подробности обвинений, предъявленных бывшему схимонаху Сергию
20:52 29.12.2020 (обновлено: 21:00 29.12.2020)
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий (Николай Романов), по мнению следствия, пытался склонить к самоубийству не менее 10 монахинь, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Во вторник Басманный суд арестовал Романова на 2 месяца.
"Он публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети "интернет" видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Романов в этом году был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением, он не покинул монастырь и препятствовал доступу в монастырь всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви. Он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов воспрепятствовал инвентаризации недвижимости на территории монастыря, таким образом совершая самоуправство, отметили в СК.
"Вину в совершении указанных преступлений он не признал", - добавили в ведомстве.
Фигурант дела был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. По периметру территории суда разместились сторонники монаха, некоторые из них были с иконами и хоругвями. Когда подъехал автозак, толпа начала скандировать: "Отец Сергий, мы с тобой".
Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.