https://ria.ru/20201229/obvineniya-1591477361.html

СК раскрыл подробности обвинений, предъявленных бывшему схимонаху Сергию

СК раскрыл подробности обвинений, предъявленных бывшему схимонаху Сергию

Арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий (Николай Романов), по мнению следствия, пытался склонить к самоубийству не менее 10 монахинь, сообщили в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T20:52

2020-12-29T20:52

2020-12-29T21:00

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий (Николай Романов), по мнению следствия, пытался склонить к самоубийству не менее 10 монахинь, сообщили в пресс-службе СК РФ.Во вторник Басманный суд арестовал Романова на 2 месяца.Добавляется, что Романов в этом году был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением, он не покинул монастырь и препятствовал доступу в монастырь всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви. Он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов воспрепятствовал инвентаризации недвижимости на территории монастыря, таким образом совершая самоуправство, отметили в СК."Вину в совершении указанных преступлений он не признал", - добавили в ведомстве.Фигурант дела был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. По периметру территории суда разместились сторонники монаха, некоторые из них были с иконами и хоругвями. Когда подъехал автозак, толпа начала скандировать: "Отец Сергий, мы с тобой".Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.

https://ria.ru/20201229/romanov-1591384027.html

https://ria.ru/20201229/poklonskaya-1591422328.html

екатеринбург

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Бывший схимонах Сергий арестован на два месяца. Кадры из зала суда Бывший схимонах Сергий арестован на два месяца. Кадры из зала суда 2020-12-29T20:52 true PT0M52S

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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия