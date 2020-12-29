Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/obrushenie-1591486062.html
В Москве рядом со станцией МЦК "Ботанический сад" обрушилась конструкция
В Москве рядом со станцией МЦК "Ботанический сад" обрушилась конструкция
Конструкция обрушилась рядом со станцией МЦК "Ботанический сад", один из выходов со станции закрыт, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T22:34
2020-12-29T22:34
московское центральное кольцо (мцк)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155341/42/1553414296_0:113:3006:1803_1920x0_80_0_0_d2cf69ad5d53759e54f80f3880a817c3.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Конструкция обрушилась рядом со станцией МЦК "Ботанический сад", один из выходов со станции закрыт, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в Telegram-канале."Движение на Московском центральном кольце осуществляется в соответствии с графиком. Рядом с выходом №1 - улица Серебрякова - со станции МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция на территории городского строительного объекта. В настоящее время выход закрыт. Проход пассажиров осуществляется через выход №2 - улица Леонова", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте уже работает подрядная строительная организация, в ведении которой находится строительный объект, а также сотрудники МЧС.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, пострадавших в результате происшествия нет.
https://ria.ru/20201220/obrushenie-1590119697.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155341/42/1553414296_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_ade620c8b31fcfafb73aad3d5c9c7beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московское центральное кольцо (мцк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Москве рядом со станцией МЦК "Ботанический сад" обрушилась конструкция

22:34 29.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМЦК
МЦК - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Конструкция обрушилась рядом со станцией МЦК "Ботанический сад", один из выходов со станции закрыт, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в Telegram-канале.
"Движение на Московском центральном кольце осуществляется в соответствии с графиком. Рядом с выходом №1 - улица Серебрякова - со станции МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция на территории городского строительного объекта. В настоящее время выход закрыт. Проход пассажиров осуществляется через выход №2 - улица Леонова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте уже работает подрядная строительная организация, в ведении которой находится строительный объект, а также сотрудники МЧС.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, пострадавших в результате происшествия нет.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 16:59
В Сочи обрушился балкон массажного салона
 
Московское центральное кольцо (МЦК)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
Лента новостейМолния