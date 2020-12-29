https://ria.ru/20201229/obrushenie-1591486062.html

В Москве рядом со станцией МЦК "Ботанический сад" обрушилась конструкция

В Москве рядом со станцией МЦК "Ботанический сад" обрушилась конструкция

Конструкция обрушилась рядом со станцией МЦК "Ботанический сад", один из выходов со станции закрыт, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T22:34

2020-12-29T22:34

2020-12-29T22:34

московское центральное кольцо (мцк)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Конструкция обрушилась рядом со станцией МЦК "Ботанический сад", один из выходов со станции закрыт, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в Telegram-канале."Движение на Московском центральном кольце осуществляется в соответствии с графиком. Рядом с выходом №1 - улица Серебрякова - со станции МЦК Ботанический сад обрушилась конструкция на территории городского строительного объекта. В настоящее время выход закрыт. Проход пассажиров осуществляется через выход №2 - улица Леонова", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте уже работает подрядная строительная организация, в ведении которой находится строительный объект, а также сотрудники МЧС.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, пострадавших в результате происшествия нет.

https://ria.ru/20201220/obrushenie-1590119697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московское центральное кольцо (мцк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия