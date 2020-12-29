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https://ria.ru/20201229/niderlandy-1591255711.html
В Нидерландах с помощью травы будут бороться с наледью на дорогах
В Нидерландах с помощью травы будут бороться с наледью на дорогах
В Нидерландах разработали технологию, которая позволяет избавляться от наледи на дорогах без использования вредных для почвы химикатов, а с помощью сока... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T00:32
2020-12-29T00:32
туризм
туризм
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нидерланды
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Нидерландах разработали технологию, которая позволяет избавляться от наледи на дорогах без использования вредных для почвы химикатов, а с помощью сока скошенной травы, сообщает "ЕвроПульс".Трава с подстриженных летом газонов перерабатывается, чтобы отжать сок. Его консервируют и запасают на зиму. В этом году его будут использовать на участке дороги в провинции Северная Голландия.А из оставшихся волокон травы планируют делать уличную мебель. Подобную технологию придумали и финские ученые.
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туризм, новости - туризм, нидерланды

В Нидерландах с помощью травы будут бороться с наледью на дорогах

00:32 29.12.2020
 
CC BY 2.0 / FaceMePLS / 'Molen De Gooyer' Funenkade AmsterdamBrouwerij 't IJ
Brouwerij 't IJ - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
CC BY 2.0 / FaceMePLS / 'Molen De Gooyer' Funenkade Amsterdam
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Нидерландах разработали технологию, которая позволяет избавляться от наледи на дорогах без использования вредных для почвы химикатов, а с помощью сока скошенной травы, сообщает "ЕвроПульс".
Трава с подстриженных летом газонов перерабатывается, чтобы отжать сок. Его консервируют и запасают на зиму. В этом году его будут использовать на участке дороги в провинции Северная Голландия.
А из оставшихся волокон травы планируют делать уличную мебель. Подобную технологию придумали и финские ученые.
Михаил Зарубин - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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