https://ria.ru/20201229/niderlandy-1591255711.html
В Нидерландах с помощью травы будут бороться с наледью на дорогах
В Нидерландах с помощью травы будут бороться с наледью на дорогах
В Нидерландах разработали технологию, которая позволяет избавляться от наледи на дорогах без использования вредных для почвы химикатов, а с помощью сока... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T00:32
2020-12-29T00:32
2020-12-29T00:32
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Нидерландах разработали технологию, которая позволяет избавляться от наледи на дорогах без использования вредных для почвы химикатов, а с помощью сока скошенной травы, сообщает "ЕвроПульс".Трава с подстриженных летом газонов перерабатывается, чтобы отжать сок. Его консервируют и запасают на зиму. В этом году его будут использовать на участке дороги в провинции Северная Голландия.А из оставшихся волокон травы планируют делать уличную мебель. Подобную технологию придумали и финские ученые.
https://ria.ru/20201228/zarubin-1590578552.html
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