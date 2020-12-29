https://ria.ru/20201229/narusheniya-1591347472.html
Москвичи более 328 тысяч раз нарушали меры по COVID-19
Москвичи более 328 тысяч раз нарушали меры по COVID-19
Более 328 тысяч нарушений москвичами мер по COVID было зарегистрировано в столице с начала режима повышенной готовности, среди организаций было зафиксировнао... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:22
2020-12-29T11:22
2020-12-29T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569653652_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_88517021bc9cd2521c844bc70471f5a9.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 328 тысяч нарушений москвичами мер по COVID было зарегистрировано в столице с начала режима повышенной готовности, среди организаций было зафиксировнао более 40 тысяч нарушений, приостановлена работа 220 юрлиц, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков."В Москве продолжает осуществляться усиленный контроль за соблюдением гражданами, организациями и предприятиями всех установленных требований, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Большинство жителей столицы, а также организаций и предприятий, добросовестно соблюдают установленные требования. Тем не менее, есть и нарушители. За весь период действия режима повышенной готовности зафиксировано более 328 тысяч нарушений установленных требований гражданами, более 40 тысяч нарушений санитарных требований и требований организациями и предприятиями. За повторные нарушения приостановлена деятельность 220 юридических лиц", - сказал Данчиков.Он подчеркнул, что ответственность за нарушение масочно-перчаточного режима, а также за несоблюдение социальной дистанции, лежит как на гражданах, так и на юридических лицах, на территории которых совершено подобное нарушение. "При выявлении фактов несоблюдения указанных требований к административной ответственности будут привлечены как физические лица, совершившие правонарушение, так и юридические лица, на чьей территории оно было совершенно", - сказал начальник управления.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569653652_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_3f5edf1f871bef176549e418868f47f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Более 328 тысяч нарушений москвичами мер по COVID было зарегистрировано в столице с начала режима повышенной готовности, среди организаций было зафиксировнао более 40 тысяч нарушений, приостановлена работа 220 юрлиц, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы
Евгений Данчиков.
"В Москве продолжает осуществляться усиленный контроль за соблюдением гражданами, организациями и предприятиями всех установленных требований, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Большинство жителей столицы, а также организаций и предприятий, добросовестно соблюдают установленные требования. Тем не менее, есть и нарушители. За весь период действия режима повышенной готовности зафиксировано более 328 тысяч нарушений установленных требований гражданами, более 40 тысяч нарушений санитарных требований и требований организациями и предприятиями. За повторные нарушения приостановлена деятельность 220 юридических лиц", - сказал Данчиков.
Он подчеркнул, что ответственность за нарушение масочно-перчаточного режима, а также за несоблюдение социальной дистанции, лежит как на гражданах, так и на юридических лицах, на территории которых совершено подобное нарушение. "При выявлении фактов несоблюдения указанных требований к административной ответственности будут привлечены как физические лица, совершившие правонарушение, так и юридические лица, на чьей территории оно было совершенно", - сказал начальник управления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.