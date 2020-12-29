https://ria.ru/20201229/muzei-1591343302.html

Любимова: Открывать ли музеи Москвы в каникулы решают власти города

Любимова: Открывать ли музеи Москвы в каникулы решают власти города

Решение об открытии музеев Москвы принимается местными властями, которые отталкиваются от санитарно-эпидемиологической обстановки, заявила журналистам министр... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:53

2020-12-29T10:53

2020-12-29T10:53

культура

ольга любимова

новости культуры

музеи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582612051_0:152:3072:1879_1920x0_80_0_0_1529862090660de1e8cc5fec4992547d.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Решение об открытии музеев Москвы принимается местными властями, которые отталкиваются от санитарно-эпидемиологической обстановки, заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью трем российским информационным агентствам."Эти решения принимаются главами регионов, а они, в свою очередь, исходят из санитарно-эпидемиологической обстановки на местах. Министерство культуры в данном случае лишь оперативно реагирует на подобные решения и находится в постоянном контакте с подведомственными учреждениями культуры, объясняя, насколько важно соблюдать сейчас все необходимые предписания", - сказала она, отвечая на вопрос, если ли шанс, что федеральные музеи Москвы откроются на новогодние каникулы.В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекратили свою работу для посетителей.

https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)