https://ria.ru/20201229/muzei-1591343302.html
Любимова: Открывать ли музеи Москвы в каникулы решают власти города
Любимова: Открывать ли музеи Москвы в каникулы решают власти города
Решение об открытии музеев Москвы принимается местными властями, которые отталкиваются от санитарно-эпидемиологической обстановки, заявила журналистам министр... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:53
2020-12-29T10:53
2020-12-29T10:53
культура
ольга любимова
новости культуры
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Решение об открытии музеев Москвы принимается местными властями, которые отталкиваются от санитарно-эпидемиологической обстановки, заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью трем российским информационным агентствам."Эти решения принимаются главами регионов, а они, в свою очередь, исходят из санитарно-эпидемиологической обстановки на местах. Министерство культуры в данном случае лишь оперативно реагирует на подобные решения и находится в постоянном контакте с подведомственными учреждениями культуры, объясняя, насколько важно соблюдать сейчас все необходимые предписания", - сказала она, отвечая на вопрос, если ли шанс, что федеральные музеи Москвы откроются на новогодние каникулы.В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекратили свою работу для посетителей.
https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ольга любимова, новости культуры, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Решение об открытии музеев Москвы принимается местными властями, которые отталкиваются от санитарно-эпидемиологической обстановки, заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью трем российским информационным агентствам.
"Эти решения принимаются главами регионов, а они, в свою очередь, исходят из санитарно-эпидемиологической обстановки на местах. Министерство культуры в данном случае лишь оперативно реагирует на подобные решения и находится в постоянном контакте с подведомственными учреждениями культуры, объясняя, насколько важно соблюдать сейчас все необходимые предписания", - сказала она, отвечая на вопрос, если ли шанс, что федеральные музеи Москвы откроются на новогодние каникулы.
В связи с мерами по COVID-19 в Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года посетить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия в музеях, выставочных залах и библиотеках столицы можно только в онлайн-режиме. Федеральные музеи в Москве также до 15 января по приказу министерства культуры РФ прекратили свою работу для посетителей.