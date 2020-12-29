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Возле станции МЦД-2 "Печатники" появилась площадь и удобные тротуары
Возле станции МЦД-2 "Печатники" появилась площадь и удобные тротуары
Площадь у метро, удобные тротуары и уютный сквер появились возле станции МЦД-2 "Печатники" в рамках благоустройства, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T07:25
2020-12-29T07:25
2020-12-29T07:25
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общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Площадь у метро, удобные тротуары и уютный сквер появились возле станции МЦД-2 "Печатники" в рамках благоустройства, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."В этом году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная, работы на ней завершены, в следующем году мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции будут продолжены на улице Гурьянова", - отметил Бирюков.По его словам, ранее дорога к станции была не очень удобной - плохие тротуары, которые местами отсутствовали, недостаточное освещение."С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей", - подчеркнул заместитель мэра."В рамках благоустройства привели в порядок тротуары - их расширили, заменили асфальтобетонное покрытие, отделили от проезжей части бордюрным камнем. В местах так называемых "народных троп" были обустроены дорожки, а для удобства пешеходов в зоне метро "Печатники" сделали большую площадь", - рассказал Бирюков.По его словам, для пассажиров общественного транспорта на прилегающей к станции территории установили два современных остановочных павильона. В них можно укрыться от непогоды и зарядить мобильные телефоны. В ходе благоустройства обновили одно из любимых мест жителей Печатников - сквер возле дома № 11 по Шоссейной улице. Там заменили бетонной плиткой старое покрытие и установили новые фонари с энергосберегающими лампами.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью завершить работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Печатники", планируется к ее вводу в эксплуатацию в 2021 году.
https://ria.ru/20201103/blagoustroystvo-1582764228.html
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москва, общество
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Площадь у метро, удобные тротуары и уютный сквер появились возле станции МЦД-2 "Печатники" в рамках благоустройства, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы Петр Бирюков
.
"В этом году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная, работы на ней завершены, в следующем году мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции будут продолжены на улице Гурьянова", - отметил Бирюков.
По его словам, ранее дорога к станции была не очень удобной - плохие тротуары, которые местами отсутствовали, недостаточное освещение.
"С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей", - подчеркнул заместитель мэра.
"В рамках благоустройства привели в порядок тротуары - их расширили, заменили асфальтобетонное покрытие, отделили от проезжей части бордюрным камнем. В местах так называемых "народных троп" были обустроены дорожки, а для удобства пешеходов в зоне метро "Печатники" сделали большую площадь", - рассказал Бирюков.
По его словам, для пассажиров общественного транспорта на прилегающей к станции территории установили два современных остановочных павильона. В них можно укрыться от непогоды и зарядить мобильные телефоны. В ходе благоустройства обновили одно из любимых мест жителей Печатников - сквер возле дома № 11 по Шоссейной улице. Там заменили бетонной плиткой старое покрытие и установили новые фонари с энергосберегающими лампами.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью завершить работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Печатники", планируется к ее вводу в эксплуатацию в 2021 году.