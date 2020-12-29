https://ria.ru/20201229/mtsd-2-1591322400.html

Возле станции МЦД-2 "Печатники" появилась площадь и удобные тротуары

Возле станции МЦД-2 "Печатники" появилась площадь и удобные тротуары

Площадь у метро, удобные тротуары и уютный сквер появились возле станции МЦД-2 "Печатники" в рамках благоустройства, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T07:25

2020-12-29T07:25

2020-12-29T07:25

москва

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Площадь у метро, удобные тротуары и уютный сквер появились возле станции МЦД-2 "Печатники" в рамках благоустройства, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков."В этом году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная, работы на ней завершены, в следующем году мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции будут продолжены на улице Гурьянова", - отметил Бирюков.По его словам, ранее дорога к станции была не очень удобной - плохие тротуары, которые местами отсутствовали, недостаточное освещение."С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей", - подчеркнул заместитель мэра."В рамках благоустройства привели в порядок тротуары - их расширили, заменили асфальтобетонное покрытие, отделили от проезжей части бордюрным камнем. В местах так называемых "народных троп" были обустроены дорожки, а для удобства пешеходов в зоне метро "Печатники" сделали большую площадь", - рассказал Бирюков.По его словам, для пассажиров общественного транспорта на прилегающей к станции территории установили два современных остановочных павильона. В них можно укрыться от непогоды и зарядить мобильные телефоны. В ходе благоустройства обновили одно из любимых мест жителей Печатников - сквер возле дома № 11 по Шоссейной улице. Там заменили бетонной плиткой старое покрытие и установили новые фонари с энергосберегающими лампами.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью завершить работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Печатники", планируется к ее вводу в эксплуатацию в 2021 году.

https://ria.ru/20201103/blagoustroystvo-1582764228.html

https://realty.ria.ru/20200721/1574657940.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество