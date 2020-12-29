Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201229/moskva-1591452503.html
Комплекс городского хозяйства поздравил москвичей с праздниками
Комплекс городского хозяйства поздравил москвичей с праздниками
Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал новогоднее видео о работе городских служб на своем YouTube-канале, сообщили в пресс-службе комплекса во... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:53
2020-12-29T18:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591036920_0:276:3071:2003_1920x0_80_0_0_6e09ef71facc429cf3d02cd21b32e2ee.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал новогоднее видео о работе городских служб на своем YouTube-канале, сообщили в пресс-службе комплекса во вторник.Там отметили, что в коротком видеоролике показан один день из жизни дорожного рабочего. Дома он заботится о родных, а на работе - о целом городе."Мы точно знаем, что произойдет первого января. Сотрудники Комплекса городского хозяйства выйдут на свою работу и сделают так, чтобы вы встретили Новый год комфортно и спокойно - в своих уютных квартирах и на чистых улицах", - говорится в видеоролике.Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, в преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города. Кроме того, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
https://realty.ria.ru/20201229/mosgaz-1591340429.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591036920_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4a2d703803dc7e41e9f402ae3122c9bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва

Комплекс городского хозяйства поздравил москвичей с праздниками

18:53 29.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСнегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы
Снегоуборочные машины, украшенные к Новому году, убирают снег в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал новогоднее видео о работе городских служб на своем YouTube-канале, сообщили в пресс-службе комплекса во вторник.

"Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал, как столица проведет первый день нового года. На YouTube-канале КГХ опубликован видеоролик, героями которого стали работники городских служб. Это те, без кого невозможно представить жизнь столицы, кто круглосуточно, даже в праздничные дни, работает на благо горожан и делает Москву ещё уютнее и комфортнее", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в коротком видеоролике показан один день из жизни дорожного рабочего. Дома он заботится о родных, а на работе - о целом городе.
"Мы точно знаем, что произойдет первого января. Сотрудники Комплекса городского хозяйства выйдут на свою работу и сделают так, чтобы вы встретили Новый год комфортно и спокойно - в своих уютных квартирах и на чистых улицах", - говорится в видеоролике.
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 10:36Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Мосгаз" в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, в преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города. Кроме того, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
04:56СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
Лента новостейМолния