https://ria.ru/20201229/moskva-1591452503.html
Комплекс городского хозяйства поздравил москвичей с праздниками
Комплекс городского хозяйства поздравил москвичей с праздниками
Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал новогоднее видео о работе городских служб на своем YouTube-канале, сообщили в пресс-службе комплекса во... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:53
2020-12-29T18:53
2020-12-29T18:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591036920_0:276:3071:2003_1920x0_80_0_0_6e09ef71facc429cf3d02cd21b32e2ee.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал новогоднее видео о работе городских служб на своем YouTube-канале, сообщили в пресс-службе комплекса во вторник.Там отметили, что в коротком видеоролике показан один день из жизни дорожного рабочего. Дома он заботится о родных, а на работе - о целом городе."Мы точно знаем, что произойдет первого января. Сотрудники Комплекса городского хозяйства выйдут на свою работу и сделают так, чтобы вы встретили Новый год комфортно и спокойно - в своих уютных квартирах и на чистых улицах", - говорится в видеоролике.Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, в преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города. Кроме того, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
https://realty.ria.ru/20201229/mosgaz-1591340429.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591036920_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4a2d703803dc7e41e9f402ae3122c9bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал новогоднее видео о работе городских служб на своем YouTube-канале, сообщили в пресс-службе комплекса во вторник.
"Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал, как столица проведет первый день нового года. На YouTube-канале КГХ опубликован видеоролик, героями которого стали работники городских служб. Это те, без кого невозможно представить жизнь столицы, кто круглосуточно, даже в праздничные дни, работает на благо горожан и делает Москву ещё уютнее и комфортнее", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в коротком видеоролике показан один день из жизни дорожного рабочего. Дома он заботится о родных, а на работе - о целом городе.
"Мы точно знаем, что произойдет первого января. Сотрудники Комплекса городского хозяйства выйдут на свою работу и сделают так, чтобы вы встретили Новый год комфортно и спокойно - в своих уютных квартирах и на чистых улицах", - говорится в видеоролике.
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков
, в преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города. Кроме того, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.