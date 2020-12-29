https://ria.ru/20201229/moskva-1591452503.html

Комплекс городского хозяйства поздравил москвичей с праздниками

Комплекс городского хозяйства поздравил москвичей с праздниками

Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал новогоднее видео о работе городских служб на своем YouTube-канале, сообщили в пресс-службе комплекса во... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:53

2020-12-29T18:53

2020-12-29T18:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591036920_0:276:3071:2003_1920x0_80_0_0_6e09ef71facc429cf3d02cd21b32e2ee.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал новогоднее видео о работе городских служб на своем YouTube-канале, сообщили в пресс-службе комплекса во вторник.Там отметили, что в коротком видеоролике показан один день из жизни дорожного рабочего. Дома он заботится о родных, а на работе - о целом городе."Мы точно знаем, что произойдет первого января. Сотрудники Комплекса городского хозяйства выйдут на свою работу и сделают так, чтобы вы встретили Новый год комфортно и спокойно - в своих уютных квартирах и на чистых улицах", - говорится в видеоролике.Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, в преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города. Кроме того, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

https://realty.ria.ru/20201229/mosgaz-1591340429.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва