https://ria.ru/20201229/meddiagnostika-1591385485.html

Венчурный фонд НТИ инвестирует 180 млн рублей в меддиагностику на базе ИИ

Венчурный фонд НТИ инвестирует 180 млн рублей в меддиагностику на базе ИИ

Венчурный фонд НТИ инвестирует 180 миллионов рублей в проект платформы медицинской диагностики на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ) "Цельс",... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:57

2020-12-29T13:57

2020-12-29T13:57

здоровье - общество

российская венчурная компания

технологии

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Венчурный фонд НТИ инвестирует 180 миллионов рублей в проект платформы медицинской диагностики на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ) "Цельс", говорится в сообщении Российской венчурной компании (РВК).Отмечается, что платформа призвана помочь врачам принимать решения в области радиологии и онкологии. Система распознает наличие доброкачественных или злокачественных изменений на медицинских снимках, указывает их локализацию, а затем интерпретирует результаты по международным стандартам. Точность интерпретации результатов анализа исследований по маммографии составляет более 95%, а исследований флюорографии - 93%.В настоящее время созданы готовые продукты для маммографии и флюорографии, на финальном этапе разработки находятся решения в области морфологии и компьютерной томографии, включая диагностику COVID-19, говорится в релизе."Инвестиции раунда будут направлены на развитие продаж и совершенствование платформы за счет увеличения типов анализируемых изображений и данных, повышения точности заключений и добавления новых способов исследования. Компания также планирует получить сертификацию в России и за рубежом с фокусом на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Европы", - отмечается в сообщении."Глобальный рынок решений для здравоохранения, в том числе, под влиянием пандемии, вошел в фазу ускоренной цифровой трансформации, что обусловило необходимость поиска и поддержки перспективных технологических компаний, разрабатывающих цифровые продукты для медицины. Рост объема медицинских данных, спроса на них, а также изменения в отраслевом регулировании в области внедрения искусственного интеллекта открывают окно возможностей для таких проектов, и мы как инвестор, безусловно, ощущаем влияние этих рыночных трендов. Поэтому можно сказать, что данная сделка не является спонтанной, и положила начало реализации стратегии фонда в области digital health", - прокомментировал партнер Kama Flow, управляющей компании венчурного фонда НТИ Евгений Борисов.Венчурный фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) запущен РВК в 2018 году при участии Инфрафонда РВК. Находится под управлением частной инвестиционной компании Kama Flow и инвестирует в российские deep tech проекты на ранних стадиях. В числе приоритетных направлений — искусственный интеллект, технологии анализа и хранения больших данных, микроэлектроника, новые материалы и передовые производственные технологии. Объем фонда составляет 3,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200813/1575736011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, российская венчурная компания, технологии