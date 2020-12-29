https://ria.ru/20201229/mechta-1591464707.html
Губернатор Подмосковья исполнил мечту мальчика полетать на вертолете
Губернатор Подмосковья исполнил мечту мальчика полетать на вертолете
Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечту 8-летнего мальчика Серёжи, который хотел полетать на вертолёте, в рамках новогодней акции "Елка... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:38
2020-12-29T19:38
2020-12-29T19:38
новый год—2021
большой театр
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154820/26/1548202651_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_eca1ab0b23bb726af0a1797651011d07.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечту 8-летнего мальчика Серёжи, который хотел полетать на вертолёте, в рамках новогодней акции "Елка желаний"."Записку Серёжи я снял с "Елки желаний" - он загадал полетать на вертолёте. В полёт отправился с мамой. Надеюсь, было интересно. С наступающими праздниками!" - написал Воробьев в своём Instagram.Ранее сообщалось, что губернатор также снял с "Елки желаний" открытку с мечтой 10-летней Насти. Она хочет побывать в Большом театре и пообщаться с балеринами.Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.
https://ria.ru/20201228/zhelanie-1591264675.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154820/26/1548202651_53:0:1386:1000_1920x0_80_0_0_872ee0709343835d5e4f97be50059b3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество