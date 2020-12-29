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Губернатор Подмосковья исполнил мечту мальчика полетать на вертолете
Губернатор Подмосковья исполнил мечту мальчика полетать на вертолете
Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечту 8-летнего мальчика Серёжи, который хотел полетать на вертолёте, в рамках новогодней акции "Елка... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:38
2020-12-29T19:38
новый год—2021
большой театр
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечту 8-летнего мальчика Серёжи, который хотел полетать на вертолёте, в рамках новогодней акции "Елка желаний"."Записку Серёжи я снял с "Елки желаний" - он загадал полетать на вертолёте. В полёт отправился с мамой. Надеюсь, было интересно. С наступающими праздниками!" - написал Воробьев в своём Instagram.Ранее сообщалось, что губернатор также снял с "Елки желаний" открытку с мечтой 10-летней Насти. Она хочет побывать в Большом театре и пообщаться с балеринами.Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.
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большой театр, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Губернатор Подмосковья исполнил мечту мальчика полетать на вертолете

19:38 29.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечту 8-летнего мальчика Серёжи, который хотел полетать на вертолёте, в рамках новогодней акции "Елка желаний".
"Записку Серёжи я снял с "Елки желаний" - он загадал полетать на вертолёте. В полёт отправился с мамой. Надеюсь, было интересно. С наступающими праздниками!" - написал Воробьев в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что губернатор также снял с "Елки желаний" открытку с мечтой 10-летней Насти. Она хочет побывать в Большом театре и пообщаться с балеринами.
Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тысяч желаний.
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Новый год—2021Большой театрАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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