Лавров заявил о готовности налаживать отношения с США "малыми шагами"
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал первоочередные вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона, которыми предстоит заняться новой администрации США: разобрать завалы будет непросто, а приходящая команда должна продемонстрировать встречное желание налаживать отношения с РФ, которая готова к этой работе "малыми шагами".
"В двусторонней повестке накопилась целая серия вопросов, некоторые неотложного характера, которыми предстоит заниматься новой администрации в Вашингтоне. Начиная с задачи нормализации функционирования загранучреждений, решения гуманитарных случаев, заканчивая вопросами международной безопасности и стратегической стабильности", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.
Глава МИД РФ отметил, что проблемы "не обязательно пытаться решить одним махом, можно взаимодействовать, исходя из логики "малых шагов". "Мы к такой работе готовы. Но при том понимании, что она будет выстраиваться на принципах честности и взаимного учета интересов, а не на основе насаждаемого Вашингтоном американоцентричного миропорядка в русле поговорки "кто сильнее, тот и прав", - сказал министр.
Лавров заявил, что в Москве убеждены, что "у российско-американских связей имеется нереализованный потенциал". "Разобрать образовавшиеся за последние годы не по нашей вине завалы будет непросто, но стремиться к этому нужно. Однако для этого необходима политическая воля с американской стороны", - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.