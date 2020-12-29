https://ria.ru/20201229/lavrov-1591392937.html

Лавров заявил о готовности налаживать отношения с США "малыми шагами"

Лавров заявил о готовности налаживать отношения с США "малыми шагами"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал первоочередные вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона, которыми предстоит заняться новой администрации США: разобрать завалы РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:32

2020-12-29T14:32

2020-12-29T14:32

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

вашингтон (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463236_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_19b66f52f66dc6baeb084f9cb70220ec.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал первоочередные вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона, которыми предстоит заняться новой администрации США: разобрать завалы будет непросто, а приходящая команда должна продемонстрировать встречное желание налаживать отношения с РФ, которая готова к этой работе "малыми шагами"."В двусторонней повестке накопилась целая серия вопросов, некоторые неотложного характера, которыми предстоит заниматься новой администрации в Вашингтоне. Начиная с задачи нормализации функционирования загранучреждений, решения гуманитарных случаев, заканчивая вопросами международной безопасности и стратегической стабильности", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.Глава МИД РФ отметил, что проблемы "не обязательно пытаться решить одним махом, можно взаимодействовать, исходя из логики "малых шагов". "Мы к такой работе готовы. Но при том понимании, что она будет выстраиваться на принципах честности и взаимного учета интересов, а не на основе насаждаемого Вашингтоном американоцентричного миропорядка в русле поговорки "кто сильнее, тот и прав", - сказал министр.Лавров заявил, что в Москве убеждены, что "у российско-американских связей имеется нереализованный потенциал". "Разобрать образовавшиеся за последние годы не по нашей вине завалы будет непросто, но стремиться к этому нужно. Однако для этого необходима политическая воля с американской стороны", - сказал он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15:00 мск.

https://ria.ru/20201229/dogovor-1591390342.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, вашингтон (город), сша