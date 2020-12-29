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Лавров обвинил Запад в неготовности наладить сотрудничество при пандемии
Лавров обвинил Запад в неготовности наладить сотрудничество при пандемии
Мировому сообществу не удалось сплотиться перед пандемией COVID-19 из-за неготовности Запада во главе с США наладить равноправное сотрудничество с... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T14:04
2020-12-29T21:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей лавров
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в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мировому сообществу не удалось сплотиться перед пандемией COVID-19 из-за неготовности Запада во главе с США наладить равноправное сотрудничество с международными игроками, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."К сожалению, наличие общих проблем, включая непрекращающуюся эпидемию COVID-19, пока не привело к сплочению международного сообщества в целях их эффективного купирования", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.По его оценке, основная причина этого "заключается в неготовности ряда государств исторического Запада во главе с США наладить конструктивное равноправное сотрудничество с остальными международными игроками"."Западные коллеги продолжали активно использовать широкий набор нелегитимных инструментов – от силового давления до информационных войн. Ими были проигнорированы призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека приостановить – в свете чрезвычайной гуманитарной ситуации в мире – односторонние санкции в части поставок медикаментов, оборудования и продовольствия, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Не была услышана и инициатива президента Владимира Путина о введении в международной торговле "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций", - отметил Лавров.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;&gt;
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей лавров, оон, сша, в мире

Лавров обвинил Запад в неготовности наладить сотрудничество при пандемии

14:04 29.12.2020 (обновлено: 21:38 29.12.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мировому сообществу не удалось сплотиться перед пандемией COVID-19 из-за неготовности Запада во главе с США наладить равноправное сотрудничество с международными игроками, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, наличие общих проблем, включая непрекращающуюся эпидемию COVID-19, пока не привело к сплочению международного сообщества в целях их эффективного купирования", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.
По его оценке, основная причина этого "заключается в неготовности ряда государств исторического Запада во главе с США наладить конструктивное равноправное сотрудничество с остальными международными игроками".
"Западные коллеги продолжали активно использовать широкий набор нелегитимных инструментов – от силового давления до информационных войн. Ими были проигнорированы призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека приостановить – в свете чрезвычайной гуманитарной ситуации в мире – односторонние санкции в части поставок медикаментов, оборудования и продовольствия, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Не была услышана и инициатива президента Владимира Путина о введении в международной торговле "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций", - отметил Лавров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>>
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