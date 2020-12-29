https://ria.ru/20201229/lavrov-1591387792.html

Лавров обвинил Запад в неготовности наладить сотрудничество при пандемии

Лавров обвинил Запад в неготовности наладить сотрудничество при пандемии

Мировому сообществу не удалось сплотиться перед пандемией COVID-19 из-за неготовности Запада во главе с США наладить равноправное сотрудничество с... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:04

2020-12-29T14:04

2020-12-29T21:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей лавров

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сша

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мировому сообществу не удалось сплотиться перед пандемией COVID-19 из-за неготовности Запада во главе с США наладить равноправное сотрудничество с международными игроками, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."К сожалению, наличие общих проблем, включая непрекращающуюся эпидемию COVID-19, пока не привело к сплочению международного сообщества в целях их эффективного купирования", - заявил Лавров в интервью РИА Новости.По его оценке, основная причина этого "заключается в неготовности ряда государств исторического Запада во главе с США наладить конструктивное равноправное сотрудничество с остальными международными игроками"."Западные коллеги продолжали активно использовать широкий набор нелегитимных инструментов – от силового давления до информационных войн. Ими были проигнорированы призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека приостановить – в свете чрезвычайной гуманитарной ситуации в мире – односторонние санкции в части поставок медикаментов, оборудования и продовольствия, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Не была услышана и инициатива президента Владимира Путина о введении в международной торговле "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций", - отметил Лавров.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>>

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591309840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей лавров, оон, сша, в мире