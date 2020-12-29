https://ria.ru/20201229/kurs-1591380836.html

Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек

Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,04 копейки - до 90,2074 рубля, курс доллара снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 рубля,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:34

2020-12-29T13:34

2020-12-29T13:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,04 копейки - до 90,2074 рубля, курс доллара снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 0,3 копейки, составив 81,1045 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/valyuta-1591047785.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика