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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201229/kurs-1591380836.html
Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,04 копейки - до 90,2074 рубля, курс доллара снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 рубля,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:34
2020-12-29T13:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,04 копейки - до 90,2074 рубля, курс доллара снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 0,3 копейки, составив 81,1045 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек

13:34 29.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,04 копейки - до 90,2074 рубля, курс доллара снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 0,3 копейки, составив 81,1045 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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