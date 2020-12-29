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Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
Официальный курс евро на среду вырос на восемь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,04 копейки - до 90,2074 рубля, курс доллара снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 рубля,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:34
2020-12-29T13:34
2020-12-29T13:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,04 копейки - до 90,2074 рубля, курс доллара снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 0,3 копейки, составив 81,1045 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика