https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591484011.html
Мужчина вылечился от коронавируса и умер
Мужчина вылечился от коронавируса и умер
Мужчина из Австралии умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T22:02
2020-12-29T22:02
2020-12-29T22:02
коронавирус covid-19
австралия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мужчина из Австралии умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом. Об этом пишет Mirror.У пациента диагностировали коронавирусную инфекцию еще в марте. Незадолго до смерти мужчина сдал тест на COVID-19, и он показал отрицательный результат. Через девять месяцев после заражения пациент умер от респираторных осложнений, связанных с SARS-CoV-2. Главный врач Нового Южного Уэльса доктор Керри Чант сказала, что смерть этого человека продемонстрировала опасные для жизни долгосрочные последствия инфекции.По ее словам, осложнения от COVID-19 могут быть настолько серьезными, что впоследствии могут стать причиной смерти через много месяцев.По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире выявили более 81 миллиона заражений коронавирусной инфекцией. Свыше 1,7 миллиона человек скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, австралия
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Мужчина из Австралии
умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом. Об этом пишет Mirror
.
У пациента диагностировали коронавирусную инфекцию еще в марте. Незадолго до смерти мужчина сдал тест на COVID-19, и он показал отрицательный результат. Через девять месяцев после заражения пациент умер от респираторных осложнений, связанных с SARS-CoV-2.
Главный врач Нового Южного Уэльса доктор Керри Чант сказала, что смерть этого человека продемонстрировала опасные для жизни долгосрочные последствия инфекции.
По ее словам, осложнения от COVID-19 могут быть настолько серьезными, что впоследствии могут стать причиной смерти через много месяцев.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире выявили более 81 миллиона заражений коронавирусной инфекцией. Свыше 1,7 миллиона человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.