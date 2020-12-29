https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591484011.html

Мужчина вылечился от коронавируса и умер

Мужчина вылечился от коронавируса и умер

Мужчина из Австралии умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T22:02

2020-12-29T22:02

2020-12-29T22:02

коронавирус covid-19

австралия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мужчина из Австралии умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом. Об этом пишет Mirror.У пациента диагностировали коронавирусную инфекцию еще в марте. Незадолго до смерти мужчина сдал тест на COVID-19, и он показал отрицательный результат. Через девять месяцев после заражения пациент умер от респираторных осложнений, связанных с SARS-CoV-2. Главный врач Нового Южного Уэльса доктор Керри Чант сказала, что смерть этого человека продемонстрировала опасные для жизни долгосрочные последствия инфекции.По ее словам, осложнения от COVID-19 могут быть настолько серьезными, что впоследствии могут стать причиной смерти через много месяцев.По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии в мире выявили более 81 миллиона заражений коронавирусной инфекцией. Свыше 1,7 миллиона человек скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591408403.html

австралия

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коронавирус covid-19, австралия