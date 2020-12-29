https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591468095.html

В Британии зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

В Британии зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 на уровне 53 135, скончались 414 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:55

2020-12-29T19:55

2020-12-29T20:06

здоровье - общество

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

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ЛОНДОН, 29 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 на уровне 53 135, скончались 414 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был выявлен у 41 385 человек, умерли 357 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 379 026 человек, умерли 71 386 заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, в мире, коронавирус covid-19, великобритания