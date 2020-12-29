https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591468095.html
В Британии зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
В Британии зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 на уровне 53 135, скончались 414 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:55
2020-12-29T19:55
2020-12-29T20:06
здоровье - общество
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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ЛОНДОН, 29 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 на уровне 53 135, скончались 414 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был выявлен у 41 385 человек, умерли 357 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 379 026 человек, умерли 71 386 заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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здоровье - общество, в мире, коронавирус covid-19, великобритания