Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591381185.html
Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники
Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники
Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, вся система готова, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:35
2020-12-29T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587015202_0:156:3104:1902_1920x0_80_0_0_a53ade8660f04d1bbacdd08914316e2b.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, вся система готова, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все лаборатории Роспотребнадзора, их 111 на сегодняшний день, вместе с лабораториями бюджетных учреждений здравоохранения будут продолжать бесперебойную работу в выходные дни. Мы усилили наши рабочие бригады на этот период и оперативных сотрудников, и сотрудников, которые будут работать в лаборатории. На сегодняшний день вся система Роспотребнадзора к работе в праздничные дни готова", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587015202_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_ce83ebab084e1c92a5687390fa1b203c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники

13:35 29.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОценка эффективности вакцины Sputnik V в лаборатории "Гемотест"
Оценка эффективности вакцины Sputnik V в лаборатории Гемотест - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, вся система готова, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все лаборатории Роспотребнадзора, их 111 на сегодняшний день, вместе с лабораториями бюджетных учреждений здравоохранения будут продолжать бесперебойную работу в выходные дни. Мы усилили наши рабочие бригады на этот период и оперативных сотрудников, и сотрудников, которые будут работать в лаборатории. На сегодняшний день вся система Роспотребнадзора к работе в праздничные дни готова", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
04:56СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
Лента новостейМолния