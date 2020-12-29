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Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники
Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники
Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, вся система готова, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:35
2020-12-29T13:35
2020-12-29T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, вся система готова, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все лаборатории Роспотребнадзора, их 111 на сегодняшний день, вместе с лабораториями бюджетных учреждений здравоохранения будут продолжать бесперебойную работу в выходные дни. Мы усилили наши рабочие бригады на этот период и оперативных сотрудников, и сотрудников, которые будут работать в лаборатории. На сегодняшний день вся система Роспотребнадзора к работе в праздничные дни готова", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество