https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591381185.html

Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники

Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники

Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, вся система готова, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:35

2020-12-29T13:35

2020-12-29T13:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил рабочие бригады на новогодние праздники, вся система готова, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все лаборатории Роспотребнадзора, их 111 на сегодняшний день, вместе с лабораториями бюджетных учреждений здравоохранения будут продолжать бесперебойную работу в выходные дни. Мы усилили наши рабочие бригады на этот период и оперативных сотрудников, и сотрудников, которые будут работать в лаборатории. На сегодняшний день вся система Роспотребнадзора к работе в праздничные дни готова", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество