https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591378946.html

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус

Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус

В РФ проведено почти 90 миллионов тестов на коронавирус с начала подъема эпидситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:25

2020-12-29T13:25

2020-12-29T13:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В РФ проведено почти 90 миллионов тестов на коронавирус с начала подъема эпидситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день в Российской Федерации выполнено почти 90 миллионов тестов с начала эпидподъема заболеваемости. Мы проводим анализ своевременности выдачи результатов исследования. Он должен быть выдан не позднее 48 часов после поступления материала в лабораторию", - рассказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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