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Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
В РФ проведено почти 90 миллионов тестов на коронавирус с начала подъема эпидситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:25
2020-12-29T13:25
2020-12-29T13:25
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анна попова
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В РФ проведено почти 90 миллионов тестов на коронавирус с начала подъема эпидситуации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день в Российской Федерации выполнено почти 90 миллионов тестов с начала эпидподъема заболеваемости. Мы проводим анализ своевременности выдачи результатов исследования. Он должен быть выдан не позднее 48 часов после поступления материала в лабораторию", - рассказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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