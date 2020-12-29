https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591374711.html

Мурашко назвал регионы, где ситуация с COVID-19 улучшается

Мурашко назвал регионы, где ситуация с COVID-19 улучшается

Положительная динамика в борьбе с коронавирусом наблюдается в Пскове, Кирове, Калмыкии, Тамбове, Ненецком округе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:13

2020-12-29T13:13

2020-12-29T13:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

киров

михаил мурашко

здоровье - общество

республика калмыкия

псков

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Положительная динамика в борьбе с коронавирусом наблюдается в Пскове, Кирове, Калмыкии, Тамбове, Ненецком округе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Положительная динамика отмечается в целом по количеству заболевших в таких регионах, как Псковская область, республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Кировская область, Тамбовская область – эти регионы дают положительный эффект с противоэпидемическими мероприятиями и качеством лечения пациентов", - сказал Мурашко на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ненецкий автономный округ

киров

республика калмыкия

псков

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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