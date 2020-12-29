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Мурашко назвал регионы, где ситуация с COVID-19 улучшается
Мурашко назвал регионы, где ситуация с COVID-19 улучшается
Положительная динамика в борьбе с коронавирусом наблюдается в Пскове, Кирове, Калмыкии, Тамбове, Ненецком округе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:13
2020-12-29T13:13
2020-12-29T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
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михаил мурашко
здоровье - общество
республика калмыкия
псков
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Положительная динамика в борьбе с коронавирусом наблюдается в Пскове, Кирове, Калмыкии, Тамбове, Ненецком округе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Положительная динамика отмечается в целом по количеству заболевших в таких регионах, как Псковская область, республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Кировская область, Тамбовская область – эти регионы дают положительный эффект с противоэпидемическими мероприятиями и качеством лечения пациентов", - сказал Мурашко на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ненецкий автономный округ
киров
республика калмыкия
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тамбов
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, киров, михаил мурашко, здоровье - общество, республика калмыкия, псков, тамбов, общество