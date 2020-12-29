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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 на Алтае, в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:53
2020-12-29T10:53
2020-12-29T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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республика тыва
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 на Алтае, в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,2%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область - 0,5%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область - 0,6%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика алтай, республика тыва