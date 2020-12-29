https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591338056.html

Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в российских регионах

Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в российских регионах

Только в двух субъектах РФ заболеваемость COVID-19 больше 60 случаев на 100 тысяч населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T10:26

2020-12-29T10:26

2020-12-29T10:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Только в двух субъектах РФ заболеваемость COVID-19 больше 60 случаев на 100 тысяч населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Только в двух субъектах у нас больше 60 (случаев на 100 тыс населения), в остальных везде меньше", - сказала Попова в эфире радио "Вести ФМ".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество