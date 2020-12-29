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Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в российских регионах
Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в российских регионах
Только в двух субъектах РФ заболеваемость COVID-19 больше 60 случаев на 100 тысяч населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T10:26
2020-12-29T10:26
2020-12-29T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Только в двух субъектах РФ заболеваемость COVID-19 больше 60 случаев на 100 тысяч населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Только в двух субъектах у нас больше 60 (случаев на 100 тыс населения), в остальных везде меньше", - сказала Попова в эфире радио "Вести ФМ".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество