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В России провели более 89,8 миллиона тестов на COVID-19
В России провели более 89,8 миллиона тестов на COVID-19
Более 89,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 292 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T09:12
2020-12-29T09:12
2020-12-29T10:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 89,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 292 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 89,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 662 615 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 292 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.По информации, размещенной на сайте ведомства, на всех пунктах пропуска через границу Роспотребнадзор проводит усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц "с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования".Подчеркивается, что с 31 декабря 2019 было года досмотрено 12 990 695 человек, выявлено 869 человек с симптомами инфекционных болезней. Добавляется, что во всех случаях были проведены меры, препятствующие осложнению эпидемиологической обстановки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Более 89,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции
проведено в России, за сутки сделано 292 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора
.
"В РФ проведено более 89,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 662 615 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 292 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
По информации, размещенной на сайте ведомства, на всех пунктах пропуска через границу Роспотребнадзор проводит усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц "с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования".
Подчеркивается, что с 31 декабря 2019 было года досмотрено 12 990 695 человек, выявлено 869 человек с симптомами инфекционных болезней. Добавляется, что во всех случаях были проведены меры, препятствующие осложнению эпидемиологической обстановки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.