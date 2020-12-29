https://ria.ru/20201229/khakery-1591382016.html

МИД назвал "дело о русских хакерах" в Германии провокацией против Москвы

МИД назвал "дело о русских хакерах" в Германии провокацией против Москвы

ФРГ никогда не была заинтересована в реальном расследовании "дела о русских хакерах", это провокация против Москвы, заявили в российском внешнеполитическом... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:39

2020-12-29T13:39

2020-12-29T13:43

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

технологии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ФРГ никогда не была заинтересована в реальном расследовании "дела о русских хакерах", это провокация против Москвы, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Как отметили в МИД РФ, на протяжении длительного времени сюжет о "русском следе" во взломе компьютерных сетей бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. В МИД РФ заявили, что делалось это с целью создания предлога для введения по линии ЕС нового пакета односторонних санкций против России.В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести на основе якобы имеющихся у них данных, указывающих на возможность вовлечённости в инцидент 2015 года граждан России, двусторонних экспертных консультаций для выявления источников злонамеренной киберактивности, однако власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения."Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого "дела о русских хакерах" и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны", - отметили в МИД РФ.В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на Бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.Европейский союз 22 октября внес двух граждан России и одну организацию в санкционный список за кибератаку на бундестаг. В список попали "85-й главный центр спецопераций ГРУ", а также Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых в Евросоюзе называют сотрудниками центра. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.

https://ria.ru/20201216/kiberataki-1589417270.html

https://ria.ru/20201224/kiberataki-1590665040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, технологии