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Кадыров оценил действия полицейских при нападении в Грозном
Кадыров оценил действия полицейских при нападении в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что благодаря мужественным действиям правоохранителей при нападении злоумышленников в центре Грозного удалось предотвратить... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:00
2020-12-29T12:00
рамзан кадыров
грозный
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что благодаря мужественным действиям правоохранителей при нападении злоумышленников в центре Грозного удалось предотвратить большие жертвы.В понедельник Кадыров сообщил, что в Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС, погиб один полицейский, один получил ранение и находится в больнице. Нападавшие уничтожены.Он подчеркнул, что не позволит "шайтанам" нарушить стабильность в республике."Я еще раз заявляю тем, кто не оставляет надежды совершить какие-либо противоправные действия, направленные на подрыв безопасности и стабильности в республике, что любой, кто встанет на такой путь, будет немедленно нейтрализован или уничтожен. Мы добились мира и процветания региона большой ценой не для того, чтобы шайтаны нарушали покой наших граждан", - отметил Кадыров.Он обратился к родителям молодых людей с просьбой следить за детьми, оградить их от влияния интернет-идеологов экстремизма."Не давайте их зомбировать экстремистским идеологам, следите за их поведением, смотрите, что они читают, чем интересуются, какие сайты посещают. Не позволяйте никому их использовать в преступных целях", - подчеркнул Кадыров.Инцидент в Грозном, по словам Кадырова, на обстановку в городе не повлиял, все учреждения, организации работают, движения по улицам открыто.
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Кадры с места стрельбы в Грозном
В Грозном неизвестные напали на сотрудников ППС. По предварительным данным, один сотрудник постовой службы скончался.
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рамзан кадыров, грозный, происшествия

Кадыров оценил действия полицейских при нападении в Грозном

12:00 29.12.2020
 
© Фото : @Kadyrov_95/TelegramРамзан Кадыров на месте стрельбы в центре Грозного
Рамзан Кадыров на месте стрельбы в центре Грозного - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : @Kadyrov_95/Telegram
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что благодаря мужественным действиям правоохранителей при нападении злоумышленников в центре Грозного удалось предотвратить большие жертвы.
В понедельник Кадыров сообщил, что в Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС, погиб один полицейский, один получил ранение и находится в больнице. Нападавшие уничтожены.

"Благодаря грамотным, мужественным и оперативным действиям подоспевших на помощь сотрудников УГИБДД и Росгвардии удалось предотвратить большие жертвы. Они сработали четко, бесстрашно и заслуживают высоких наград", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что не позволит "шайтанам" нарушить стабильность в республике.
"Я еще раз заявляю тем, кто не оставляет надежды совершить какие-либо противоправные действия, направленные на подрыв безопасности и стабильности в республике, что любой, кто встанет на такой путь, будет немедленно нейтрализован или уничтожен. Мы добились мира и процветания региона большой ценой не для того, чтобы шайтаны нарушали покой наших граждан", - отметил Кадыров.
Он обратился к родителям молодых людей с просьбой следить за детьми, оградить их от влияния интернет-идеологов экстремизма.
"Не давайте их зомбировать экстремистским идеологам, следите за их поведением, смотрите, что они читают, чем интересуются, какие сайты посещают. Не позволяйте никому их использовать в преступных целях", - подчеркнул Кадыров.
Инцидент в Грозном, по словам Кадырова, на обстановку в городе не повлиял, все учреждения, организации работают, движения по улицам открыто.
Рамзан Кадыров на месте стрельбы в центре Грозного - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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Рамзан КадыровГрозныйПроисшествия
 
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