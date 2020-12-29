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https://ria.ru/20201229/inoagenty-1591451881.html
Представителей СМИ-иноагентов без маркировки вызвали в Роскомнадзор
Представителей СМИ-иноагентов без маркировки вызвали в Роскомнадзор
Представители СМИ-иноагентов, не маркирующих контент, вызваны на составление протоколов об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:42
2020-12-29T18:43
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Представители СМИ-иноагентов, не маркирующих контент, вызваны на составление протоколов об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора."По закону "О средствах массовой информации" (ст. 25.1) материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - говорится в сообщении.Данная норма, как напомнили в ведомстве, появилась в российском законодательстве в ответ на аналогичные требования, предъявляемые иностранными государствами к деятельности российских СМИ за рубежом. Реестр таких средств массовой информации ведет министерство юстиции РФ.Приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020) утверждены порядок размещения маркировки и ее содержание. Сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента"."Несмотря на требования российского законодательства, иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, продолжают на данный момент распространять свои материалы без соответствующей маркировки, что является прямым нарушением закона... В этой связи, управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу вызваны представители СМИ-иноагентов, в отношении которых будут составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях. Этой статьей предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на должностных лиц - 50 тысяч рублей; на юридических лиц - 500 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.В пресс-службе отметили, что санкции могут быть применены к иностранным СМИ, внесенным в соответствующий реестр Минюста.
https://ria.ru/20201228/inoagenty-1591259151.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Представителей СМИ-иноагентов без маркировки вызвали в Роскомнадзор

18:42 29.12.2020 (обновлено: 18:43 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Представители СМИ-иноагентов, не маркирующих контент, вызваны на составление протоколов об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"По закону "О средствах массовой информации" (ст. 25.1) материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", - говорится в сообщении.
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Данная норма, как напомнили в ведомстве, появилась в российском законодательстве в ответ на аналогичные требования, предъявляемые иностранными государствами к деятельности российских СМИ за рубежом. Реестр таких средств массовой информации ведет министерство юстиции РФ.
Приказом Роскомнадзора (№124 от 23.09.2020) утверждены порядок размещения маркировки и ее содержание. Сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".
"Несмотря на требования российского законодательства, иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, продолжают на данный момент распространять свои материалы без соответствующей маркировки, что является прямым нарушением закона... В этой связи, управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу вызваны представители СМИ-иноагентов, в отношении которых будут составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях. Этой статьей предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на должностных лиц - 50 тысяч рублей; на юридических лиц - 500 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе отметили, что санкции могут быть применены к иностранным СМИ, внесенным в соответствующий реестр Минюста.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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