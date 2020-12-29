https://ria.ru/20201229/gospitalizitsiya-1591348743.html
В Москве госпитализировали 1865 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 1865 пациентов с коронавирусом за сутки
За последние сутки в Москве госпитализированы 1865 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 539 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:28
2020-12-29T11:28
2020-12-29T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1865 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 539 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтвержден 5641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1865 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 539 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11,4% среди заболевших - дети, 39,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,3% – от 46 до 65 лет, еще 12,5% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших - люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/simptomy-1591317023.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва