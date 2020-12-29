Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/gospitalizitsiya-1591348743.html
В Москве госпитализировали 1865 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 1865 пациентов с коронавирусом за сутки
За последние сутки в Москве госпитализированы 1865 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 539 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:28
2020-12-29T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582682326_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_482942ec5d473c95c23ea11d5018c6e1.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1865 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 539 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтвержден 5641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1865 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 539 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 11,4% среди заболевших - дети, 39,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,3% – от 46 до 65 лет, еще 12,5% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших - люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/simptomy-1591317023.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582682326_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_646fb4276c768f88174055ab9fc459b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве госпитализировали 1865 пациентов с коронавирусом за сутки

11:28 29.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1865 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 539 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтвержден 5641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1865 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 539 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 11,4% среди заболевших - дети, 39,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,3% – от 46 до 65 лет, еще 12,5% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших - люди старше 80 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 01:23Распространение нового коронавируса
Американские врачи перечислили ранние симптомы коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
04:56СМИ: в США уволят двух полицейских, причастных к гибели афроамериканки
04:38В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное меховое изделие
Лента новостейМолния