https://ria.ru/20201229/goslitmuzey-1591339367.html

Дмитрий Бак: задача Гослитмузея – рождать новую историю литературы

Дмитрий Бак: задача Гослитмузея – рождать новую историю литературы

Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля (ГМИРЛИ), который объединяет однопрофильные музеи по всей стране и по праву считается... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:00

2020-12-29T13:00

2020-12-29T13:00

культура

афанасий фет

государственный литературный музей

российское историческое общество

русский музей

александр пушкин

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/144082/84/1440828456_0:78:5184:2994_1920x0_80_0_0_80554319e4317f57c9131e4306c623e3.jpg

Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля (ГМИРЛИ), который объединяет однопрофильные музеи по всей стране и по праву считается главным литературным музеем страны, в наступающем году отметит свое столетие. Какие события намечены на юбилейный год, как они изменят литературный облик Москвы, и почему современный "Лев Толстой" будет творить в совершенно других жанрах, рассказал директор Гослитмузея Дмитрий Бак. Беседовала Нелли Бондаренко.– Наступающий год для Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля особенный, ему исполняется 100 лет. Уже начали планировать юбилейные события?– Конечно! Недавно состоялось заседание правительственного оргкомитета под руководством председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Начнем с очевидного: реализацию получат проекты, о которых мы говорили уже давно. Это, например, "Музей истории литературы XX века" в нашем центральном здании на Зубовском бульваре. XX век – до сих пор не прожитый период в истории русской литературы, нет единого взгляда на картину развития словесности в этом бурном столетии. Первая экспозиция в ряду тех, которые составят "Музей истории литературы XX века", откроется, как мы надеемся, уже в январе и будет называться "Улица Мандельштама: Осип и Надежда". В течение юбилейного года собираемся дополнить ее экспозициями, посвященными Михаилу Булгакову и Андрею Платонову. В нашем музее будут представлены очень разные писательские судьбы – и погубленные режимом и официально прославленные тоже. Только так удастся приблизиться к нашему подлинному литературному прошлому, избавленному от резких переоценок и модернизаций.– Юбилейный год музея совпадает с 200-летием Достоевского, это будет отмечено?– Безусловно, это важнейшая часть нашей работы. В день 200-летия всемирного классика, на улице, ныне носящей его имя, откроется совершенно новый музейный центр "Московский дом Достоевского". Он будет выстроен как восхождение посетителя по вертикали смысла. Сначала – знакомство с мемориальной квартирой семьи писателя на первом этаже флигеля Мариинской больницы для бедных, где служил лекарем его отец. Мы очень дорожим тем, что эта музей-квартира работает уже более 90 лет. Второй этаж представит экспозицию о всемирном значении Достоевского, его общемировое наследие. И наконец, третий этаж: пространства для мероприятий, медиаресурсов, которые позволят поставить на новый уровень изучение и освоение творчества великого русского писателя в XXI веке.– Что еще из проектов запланировано?– В своей музейной работе ГМИРЛИ старается развивать культурную ауру не только культурных точек и пространств, персонально связанных с жизнью и творчеством отдельных русских литераторов, но и мемориальных мест, которые знаменуют собой целые эпохи отечественной истории. Одно из таких мест – высокий берег Яузы в районе нынешнего Шелапутинского переулка, где располагается первая в Москве усадьба знаменитой династии предпринимателей и благотворителей Морозовых. Это была целая культурная зона, и сейчас именно здесь, по задумке музея, должен возникнуть многоцелевой фондово-экспозиционный комплекс "Морозовский квартал". Он будет включать в себя депозитарий, в котором разместится наша бесценная коллекция литературных реликвий – самая крупная в стране, одна из самых крупных в мире. Здесь же будут расположены фондовые музеи, которые будут представлять отдельные стороны культуры, связанные с чтением: это и экспозиция по истории книжной культуры, это и Музей звучащей литературы, о котором мы тоже говорим уже не первый год, поскольку в фондах нашего музея находится вторая по объему и значению в стране коллекция архивных аудиозаписей. Комплекс "Морозовский квартал" после своего завершения станет, безусловно, одним из градообразующих объектов для культуры Москвы, привлечет внимание тысячи посетителей к сокровищам истории и современности отечественной литературы.– Не первый год уже говорится и о создании национального выставочного центра "Десять веков российской словесности"…– Да, проект создания национального выставочного центра "Десять веков российской словесности" был выдвинут в "Год литературы" пять лет назад. Этому предшествовала очень большая история, поскольку основатель нашего музея Владимир Бонч-Бруевич уже на рубеже 1920–30-х годов понимал, что главная задача будущего музея – создание коллекции для будущей масштабной экспозиции. В 2015 году на заседании оргкомитета по проведению Года литературы С.Е. Нарышкин отметил, что в России до сих пор нет единой экспозиции по многовековой истории развития российской литературы. Все объяснит параллель из области изобразительного искусства. В России множество прекрасных "губернских" галерей живописи и графики, но все они вместе взятые никак не могут заменить Третьяковскую галерею и Русский музей! И – подумать только! – в литературоцентричной стране до сих нет "литературной Третьяковки"! Эту экспозицию может создать только наш музей, именно он обладает специально собранной для этих целей коллекцией. По поводу создания национального выставочного центра "Десять веков российской словесности" было выпущено уже несколько указаний президента РФ, они успешно рассматривались. Понятно, что квартирный вопрос в Москве труден, но я уверен, что, с оглядкой на государственную важность решаемой задачи, представительный состав оргкомитета можно рассчитывать на поддержку на самом верху власти, помощь Минкультуры РФ и в юбилейном году предпринять решительные шаги к созданию этого прорывного, этапного, беспрецедентного проекта в истории российского музееведения.– Какое значение будет иметь создание этого центра для города?– Создание выставочного центра "Десять веков российской словесности" станет первым этапом осуществления проекта "Москва – город русской литературы". Для его реализации не понадобится крупных затрат, поскольку весь исторический центр Москвы – это и есть литературный город. И по провиденциальному совпадению его центральной точкой будет дом по Арбату, 37, – единственное сохранившееся на красной линии Арбата допожарное здание, в котором некогда жила воспетая Пушкиным актриса Екатерина Семенова (Гагарина), а вокруг существовали и существуют до сих пор памятные дома, связанные с творчеством практически всех классиков русской литературы: Пушкин и Лермонтов, Тургенев и Толстой, Цветаева – этот список легко продолжить. Если в центре Москвы окажется единая экспозиция по истории русской литературы, то самым логичным будет проложить от нее пешеходные маршруты для посещения всех памятных точек, связанных с жизнью и творчеством корифеев нашей литературы.– Музей носит имя Владимира Даля, у которого, кстати, тоже скоро памятная дата – в 2026 году исполнится 225 лет со дня его рождения, это еще один повод для празднования?– Да, с 2017 года музей носит имя Даля, изучение его наследия является одним из приоритетных направлений работы в юбилейном году, да и в последующие годы тоже. Владимир Даль – это наш национальный бренд: государственный деятель, лексикограф, медик, ученый, литератор – человек, который оставил глубокий след в очень многих областях культуры. Его наследие нуждается в осмыслении на совершенно новом уровне, поэтому мы инициируем крупную научно-исследовательскую программу, включающую изучение его литературного и архивного наследия. На заседании оргкомитета к нашему столетию директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Российской Федерации Денис Молчанов выдвинул идею установки памятник Далю в Москве, также возможно создание полноценного мемориального музея на базе исторического здания на Пресне. Все это будет мощным вкладом в отечественную культуру. Ну, а к 225-летию Даля в 2026 году надеемся инициировать обширную программу юбилейных мероприятий на государственном уровне.– Какие выставки запланированы в юбилейном году в Москве?– Среди самых важных в юбилейном году нужно отметить две выставки, которые состоятся в центральном здании на Зубовском бульваре. Одна из них будет посвящена 200-летию Достоевского, она будет называться "Федор Достоевский. Сильные впечатления" и займет два экспозиционных этажа. Другая выставка представит во всей полноте историю и современность развития нашего музея. Две выставки пройдут на нашей традиционной площадке в Доме Ильи Остроухова в Трубниковском переулке. Одна из них, перенесенная с декабря 2020 года, посвящена 200-летию Афанасия Фета, а другая расскажет о творчестве крупного русского автора, главы целого литературного семейства Леонида Андреева. Выставка будет называться "Три Андреева. К 150-летнему юбилею".– Понятно, что в такой год трудно строить планы, но готовятся ли зарубежные проекты?– Мы полны решимости как реализовать то, что было перенесено с 2020-го на 2021 год, так и воплотить в жизнь запланированное на год юбилея. Прежде всего, это целая серия проектов, связанных с 200-летием Достоевского. Мы надеемся провести эти мероприятия в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, а также в Каире, Милане, Вене. Миланская выставка будет приурочена к Российско-итальянскому музейному диалогу, это крупный форум под эгидой правительств двух стран. Венская выставка также пройдет в рамках известного и масштабного проекта – перекрестного Года литературы и театра России и Австрии. Мы рассчитываем, что состоится также серия выставок, посвященных истории наших мемориальных домов, в частности, Александра Герцена, Михаила Лермонтова и Валерия Брюсова.– Дмитрий Петрович, год назад в интервью РИА Новости вы говорили, что писатели уровня Льва Толстого еще появятся. Что вы думаете об этом теперь?– Нет, конечно, "еще один" Лев Толстой не появится. Но будет кто-то другой, может быть, ему равновеликий! Возможно, он будет творить совершенно в новых жанрах, избирать другую коммуникацию. Это, безусловно, будет. Культура строится так, что общение выражается не только в точных технологиях, где сигнал, посланный из точки А, должен перейти в точку Б. Он должен и преобразоваться в нечто эмоционально запоминающееся, емкое, вбирающее в себя гораздо больше данных, нежели это было бы в линейном смысле. Возможно, мы стоим на пороге вообще какого-то нового искусства. Я уже говорил о цифровой усталости: мы видим, что практически все наши занятия, досуг, простые секунды, которые составляют наши сутки, испытывают сейчас огромную конкуренцию. Будет ли через 100, 50, даже через 10 лет у человека время на какое бы то ни было чтение, на просмотр картин, сказать сейчас очень трудно. Но искусство в той или иной мере останется. Наша задача – все-таки исходить не из головоломных прогнозов, но из реалий современного момента. А наша современность характеризуется необыкновенным разнообразием литературных произведений. Вот только удавалось бы еще побольше открытых магазинов иметь, побольше библиотек, побольше возможностей для встреч с писателями, тогда все было бы прекрасно.– Есть ли у музея планы собирать экспозицию о современной литературе и о современных авторах?– Конечно, внимание к современной литературе – одна миссии нашего музея, она сформулирована в 2018 году в концепции развития музея. Мы думаем и говорим не только о классике, но и о той литературе, которая нас окружает, внутри которой мы живем. Один из последних литературных проектов ГМИРЛИ имени В.И. Даля был приурочен к 15-летию Национальной литературной премии "Большая книга", в его рамках состоялось пять встреч с участием замечательных современных литераторов – финалистов и лауреатов премии. Это и есть наши приоритеты. И очень большое внимание мы, конечно, уделяем современной поэзии. Это наиболее незащищенная часть современной литературы, никак не связанная с бизнесом, коммерцией, издательскими домами. Это исчезающий навык глубокого, неплоскостного чтения и понимания текстов. Мы стремимся быть экспертным органом, который рождает новую историю литературы, ту самую, которая будет актуальна для тех, кто будет жить после нас.

https://ria.ru/20201111/dostoevskiy-1584125986.html

https://realty.ria.ru/20200715/1574404135.html

https://ria.ru/20201223/falk-1590590508.html

https://ria.ru/20201225/breygel-1590809978.html

https://ria.ru/20161122/1481823070.html

https://rsport.ria.ru/20201219/velosport-1590038932.html

https://ria.ru/20201225/balkon-1590981300.html

https://ria.ru/20201222/pisateli-1590432877.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афанасий фет, государственный литературный музей, российское историческое общество, русский музей, александр пушкин, интервью