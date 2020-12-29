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МИД не исключил дальнейших мер при конфронтации со стороны Германии
МИД не исключил дальнейших мер при конфронтации со стороны Германии
Россия оставляет за собой право на дальнейшие меры реагирования в случае продолжения конфронтации со стороны Германии, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:42
2020-12-29T13:50
евросоюз
главное разведывательное управление рф
сергей нечаев (дипломат)
мид германии
москва
германия
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на дальнейшие меры реагирования в случае продолжения конфронтации со стороны Германии, заявили в МИД РФ."В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер реагирования", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.В МИД РФ заявляли, что ФРГ никогда не была заинтересована в реальном расследовании "дела о русских хакерах", это провокация против Москвы.Европейский союз 22 октября внес двух граждан России и одну организацию в санкционный список за якобы кибератаку на бундестаг. В список попали "85-й главный центр спецопераций ГРУ", а также Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых в Евросоюзе называют сотрудниками центра. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.
https://ria.ru/20201227/minoborony-1591145221.html
москва
германия
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евросоюз, главное разведывательное управление рф, сергей нечаев (дипломат), мид германии, москва, германия, берлин (город), в мире

МИД не исключил дальнейших мер при конфронтации со стороны Германии

13:42 29.12.2020 (обновлено: 13:50 29.12.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на дальнейшие меры реагирования в случае продолжения конфронтации со стороны Германии, заявили в МИД РФ.
"В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер реагирования", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.
В МИД РФ заявляли, что ФРГ никогда не была заинтересована в реальном расследовании "дела о русских хакерах", это провокация против Москвы.
Европейский союз 22 октября внес двух граждан России и одну организацию в санкционный список за якобы кибератаку на бундестаг. В список попали "85-й главный центр спецопераций ГРУ", а также Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых в Евросоюзе называют сотрудниками центра. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря, 20:02
Минобороны ответило на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы
 
ЕвросоюзГлавное разведывательное управление РФСергей Нечаев (дипломат)МИД ГерманииМоскваГерманияБерлин (город)В мире
 
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