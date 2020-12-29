https://ria.ru/20201229/germaniya-1591382947.html
МИД не исключил дальнейших мер при конфронтации со стороны Германии
МИД не исключил дальнейших мер при конфронтации со стороны Германии
Россия оставляет за собой право на дальнейшие меры реагирования в случае продолжения конфронтации со стороны Германии, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:42
2020-12-29T13:42
2020-12-29T13:50
евросоюз
главное разведывательное управление рф
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на дальнейшие меры реагирования в случае продолжения конфронтации со стороны Германии, заявили в МИД РФ."В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер реагирования", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.В конце мая МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела, указали в ведомстве.В МИД РФ заявляли, что ФРГ никогда не была заинтересована в реальном расследовании "дела о русских хакерах", это провокация против Москвы.Европейский союз 22 октября внес двух граждан России и одну организацию в санкционный список за якобы кибератаку на бундестаг. В список попали "85-й главный центр спецопераций ГРУ", а также Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых в Евросоюзе называют сотрудниками центра. Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.
https://ria.ru/20201227/minoborony-1591145221.html
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евросоюз, главное разведывательное управление рф, сергей нечаев (дипломат), мид германии, москва, германия, берлин (город), в мире