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https://ria.ru/20201229/gazoprovod-1591414873.html
В Совфеде назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
В Совфеде назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" должны завершить во второй половине 2021 года, несмотря на новые санкции, которые могут ввести США, уверен член группы по... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:19
2020-12-29T18:04
сергей перминов
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" должны завершить во второй половине 2021 года, несмотря на новые санкции, которые могут ввести США, уверен член группы по сотрудничеству Совфеда и бундесрата ФРГ Сергей Перминов.По его словам, в следующем году газопровод введут в эксплуатацию — "в этом можно не сомневаться".В эфире телеканала "Вместе-РФ" сенатор отметил, что в строительстве магистрали "заинтересованы европейские коллеги".Российский вице-премьер Александр Новак ранее также выражал уверенность в том, что магистраль будет достроена. По его словам, проект находится в высокой степени готовности, а в его реализации "заинтересованы в первую очередь иностранные &lt;...&gt; партнеры".Накануне компания — оператор Nord Stream 2 AG сообщила о завершении работ по укладке немецкого участка трубопровода. С 15 января начнутся работы в исключительной экономической зоне Дании. Работы планирует вести трубоукладчик "Фортуна" при поддержке строительных судов "Балтийский исследователь", "Мурман" и других. "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Ограничения против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет, который уже одобрил американский конгресс. Во вторник палата представителей большинством голосов преодолела вето, которое ранее на документ наложил действующий президент Дональд Трамп (его не устраивают некоторые статьи, не связанные с российским газопроводом). Теперь аналогичное голосование должен провести сенат.При этом, как заявлял представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, позиция немецкого правительства в отношении газопровода остается неизменной. Так, в Берлине неоднократно критиковали экстерриториальные санкции против российского проекта и подчеркивали, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами.
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/sevpotok-1591394057.html
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сергей перминов, северный поток — 2, балтийское море, северный поток, сша, украина, экономика

В Совфеде назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"

16:19 29.12.2020 (обновлено: 18:04 29.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" должны завершить во второй половине 2021 года, несмотря на новые санкции, которые могут ввести США, уверен член группы по сотрудничеству Совфеда и бундесрата ФРГ Сергей Перминов.
По его словам, в следующем году газопровод введут в эксплуатацию — "в этом можно не сомневаться".
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Все из-за сроков. Раскрыто, на сколько подорожал "Северный поток-2"
В эфире телеканала "Вместе-РФ" сенатор отметил, что в строительстве магистрали "заинтересованы европейские коллеги".
Российский вице-премьер Александр Новак ранее также выражал уверенность в том, что магистраль будет достроена. По его словам, проект находится в высокой степени готовности, а в его реализации "заинтересованы в первую очередь иностранные <...> партнеры".
Накануне компания — оператор Nord Stream 2 AG сообщила о завершении работ по укладке немецкого участка трубопровода. С 15 января начнутся работы в исключительной экономической зоне Дании. Работы планирует вести трубоукладчик "Фортуна" при поддержке строительных судов "Балтийский исследователь", "Мурман" и других.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Ограничения против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет, который уже одобрил американский конгресс. Во вторник палата представителей большинством голосов преодолела вето, которое ранее на документ наложил действующий президент Дональд Трамп (его не устраивают некоторые статьи, не связанные с российским газопроводом). Теперь аналогичное голосование должен провести сенат.
При этом, как заявлял представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, позиция немецкого правительства в отношении газопровода остается неизменной. Так, в Берлине неоднократно критиковали экстерриториальные санкции против российского проекта и подчеркивали, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Сергей ПерминовСеверный поток — 2Балтийское мореСеверный потокСШАУкраинаЭкономика
 
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