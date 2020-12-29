https://ria.ru/20201229/gadot-1591218339.html

Студия рассказала, будет ли третья "Чудо-женщина" и кто ее сыграет

Студия рассказала, будет ли третья "Чудо-женщина" и кто ее сыграет

Студия Warner Bros. подтвердила информацию о том, что у "Чудо-женщины" будет третья часть. В главной роли вновь снимется Галь Гадот, сообщает Variety. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T01:49

2020-12-29T01:49

2020-12-29T01:49

культура

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

галь гадот

сша

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Студия Warner Bros. подтвердила информацию о том, что у "Чудо-женщины" будет третья часть. В главной роли вновь снимется Галь Гадот, сообщает Variety.Уже известно также, что режиссером и автором сценария завершающей части трилогии опять выступит Патти Дженкинс.По информации Warner Bros., у проекта будет традиционный релиз в кинотеатрах.В США вторую часть супергеройской франшизы показали на Рождество одновременно в некоторых кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.В американском прокате (в 2100 кинотеатрах) за первый уик-энд после премьеры "Чудо-женщина 1984" заработала 16,7 миллиона долларов, что считается неплохим результатом для периода пандемии. По данным HBO Max, около половины подписчиков посмотрели картину в пятницу 25 декабря по телевизору, и еще несколько миллионов – через стриминговые платформы и онлайн. Сейчас у запущенного в мае канала HBO Maх около 12,6 миллиона активных пользователей.Следующий крупный проект с участием Галь Гадот – режиссерская версия "Лиги Справедливости" Зака Снайдера.В России предпремьерные показы "Чудо-женщины 1984" начнутся 7. января

https://ria.ru/20201208/gadot-1588079706.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, сша