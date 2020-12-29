https://ria.ru/20201229/gadot-1591218339.html
Студия рассказала, будет ли третья "Чудо-женщина" и кто ее сыграет
Студия рассказала, будет ли третья "Чудо-женщина" и кто ее сыграет
Студия Warner Bros. подтвердила информацию о том, что у "Чудо-женщины" будет третья часть. В главной роли вновь снимется Галь Гадот, сообщает Variety. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T01:49
2020-12-29T01:49
2020-12-29T01:49
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галь гадот
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Студия Warner Bros. подтвердила информацию о том, что у "Чудо-женщины" будет третья часть. В главной роли вновь снимется Галь Гадот, сообщает Variety.Уже известно также, что режиссером и автором сценария завершающей части трилогии опять выступит Патти Дженкинс.По информации Warner Bros., у проекта будет традиционный релиз в кинотеатрах.В США вторую часть супергеройской франшизы показали на Рождество одновременно в некоторых кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.В американском прокате (в 2100 кинотеатрах) за первый уик-энд после премьеры "Чудо-женщина 1984" заработала 16,7 миллиона долларов, что считается неплохим результатом для периода пандемии. По данным HBO Max, около половины подписчиков посмотрели картину в пятницу 25 декабря по телевизору, и еще несколько миллионов – через стриминговые платформы и онлайн. Сейчас у запущенного в мае канала HBO Maх около 12,6 миллиона активных пользователей.Следующий крупный проект с участием Галь Гадот – режиссерская версия "Лиги Справедливости" Зака Снайдера.В России предпремьерные показы "Чудо-женщины 1984" начнутся 7. января
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, сша
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости.
Студия Warner Bros. подтвердила информацию о том, что у "Чудо-женщины" будет третья часть. В главной роли вновь снимется Галь Гадот, сообщает
Variety.
Уже известно также, что режиссером и автором сценария завершающей части трилогии опять выступит Патти Дженкинс.
По информации Warner Bros., у проекта будет традиционный релиз в кинотеатрах.
В США вторую часть супергеройской франшизы показали на Рождество одновременно в некоторых кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.
В американском прокате (в 2100 кинотеатрах) за первый уик-энд после премьеры "Чудо-женщина 1984" заработала 16,7 миллиона долларов, что считается неплохим результатом для периода пандемии.
По данным HBO Max, около половины подписчиков посмотрели картину в пятницу 25 декабря по телевизору, и еще несколько миллионов – через стриминговые платформы и онлайн. Сейчас у запущенного в мае канала HBO Maх около 12,6 миллиона активных пользователей.
Следующий крупный проект с участием Галь Гадот – режиссерская версия "Лиги Справедливости" Зака Снайдера.
В России предпремьерные показы "Чудо-женщины 1984" начнутся 7. января