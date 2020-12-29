https://ria.ru/20201229/fond-1591399737.html

Министр культуры объяснила смену руководства в Фонде кино

Министр культуры объяснила смену руководства в Фонде кино

Министр культуры Ольга Любимова связала смену руководства Фонда кино (ФК) с серьезными планами, стоящими перед киноиндустрией. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T15:04

2020-12-29T15:04

2020-12-29T16:44

культура

россия

ольга любимова

фонд кино

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова связала смену руководства Фонда кино (ФК) с серьезными планами, стоящими перед киноиндустрией.Ранее Вячеслав Тельнов в разговоре с РИА Новости сообщил, что покинул пост исполнительного директора ФК с 25 декабря по собственному желанию. По его словам, пока он не знает, чем займется в будущем. Врио главы фонда назначили Федора Соснова."Вы знаете, мы даже думали, что, наверное, изменения последуют после Нового года. Но тем не менее в Фонде кино сменилось руководство, связано это в первую очередь с тем, что у нас действительно огромное количество серьезных планов", — рассказала Любимова в эфире телеканала "Россия 24".Фонд кино учредили в 1995 году. Его основными целями заявлены поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.Соснов работает в Фонде кино в течение последних семи лет. Первоначально занимал должность директора аналитического департамента, отвечал за развитие Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, которая агрегирует данные о кассовых сборах. После назначения в 2018 году Тельнова исполнительным директором Фонда кино Соснов стал его заместителем.

https://ria.ru/20201110/kino-1583934664.html

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россия, ольга любимова, фонд кино