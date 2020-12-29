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Министр культуры объяснила смену руководства в Фонде кино
Министр культуры объяснила смену руководства в Фонде кино
Министр культуры Ольга Любимова связала смену руководства Фонда кино (ФК) с серьезными планами, стоящими перед киноиндустрией. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:04
2020-12-29T16:44
культура
россия
ольга любимова
фонд кино
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова связала смену руководства Фонда кино (ФК) с серьезными планами, стоящими перед киноиндустрией.Ранее Вячеслав Тельнов в разговоре с РИА Новости сообщил, что покинул пост исполнительного директора ФК с 25 декабря по собственному желанию. По его словам, пока он не знает, чем займется в будущем. Врио главы фонда назначили Федора Соснова."Вы знаете, мы даже думали, что, наверное, изменения последуют после Нового года. Но тем не менее в Фонде кино сменилось руководство, связано это в первую очередь с тем, что у нас действительно огромное количество серьезных планов", — рассказала Любимова в эфире телеканала "Россия 24".Фонд кино учредили в 1995 году. Его основными целями заявлены поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.Соснов работает в Фонде кино в течение последних семи лет. Первоначально занимал должность директора аналитического департамента, отвечал за развитие Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, которая агрегирует данные о кассовых сборах. После назначения в 2018 году Тельнова исполнительным директором Фонда кино Соснов стал его заместителем.
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россия, ольга любимова, фонд кино

Министр культуры объяснила смену руководства в Фонде кино

15:04 29.12.2020 (обновлено: 16:44 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства
Министр культуры РФ Ольга Любимова перед началом торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова связала смену руководства Фонда кино (ФК) с серьезными планами, стоящими перед киноиндустрией.
Ранее Вячеслав Тельнов в разговоре с РИА Новости сообщил, что покинул пост исполнительного директора ФК с 25 декабря по собственному желанию. По его словам, пока он не знает, чем займется в будущем. Врио главы фонда назначили Федора Соснова.
"Вы знаете, мы даже думали, что, наверное, изменения последуют после Нового года. Но тем не менее в Фонде кино сменилось руководство, связано это в первую очередь с тем, что у нас действительно огромное количество серьезных планов", — рассказала Любимова в эфире телеканала "Россия 24".
Фонд кино учредили в 1995 году. Его основными целями заявлены поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.
Соснов работает в Фонде кино в течение последних семи лет. Первоначально занимал должность директора аналитического департамента, отвечал за развитие Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, которая агрегирует данные о кассовых сборах. После назначения в 2018 году Тельнова исполнительным директором Фонда кино Соснов стал его заместителем.
Экран с символикой Фонда кино - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 14:51Культура
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