https://ria.ru/20201229/doplata-1591428563.html

Помогающие больным с COVID-19 получат доплаты в первую неделю января

Помогающие больным с COVID-19 получат доплаты в первую неделю января

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить январские дополнительные социальные выплаты помогающим больным с COVID-19 с 1 по 8 января,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:18

2020-12-29T17:18

2020-12-29T17:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить январские дополнительные социальные выплаты помогающим больным с COVID-19 с 1 по 8 января, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В ноябре Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19."Осуществить за период с 1 января по 8 января 2021 года дополнительные социальные выплаты работникам, военнослужащим, сотрудникам и иным лицам, имеющим право на получение специальных социальных выплат, установленных: постановлением правительства РФ от 30 октября 2020 года №1762 ... постановлением правительства РФ от 23 ноября 2020 года №1896", - говорится в документе.Согласно документу, дополнительные соцвыплаты получат медицинские и иные работники, оказывающие медпомощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медработники, контактирующие с пациентами с COVID-19, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ и работники МЧС России, оказывающие медпомощь по диагностике и лечению COVID-19."Предусмотренные настоящим постановлением специальные социальные выплаты и дополнительные выплаты за период с 1 января по 8 января 2021 года осуществляются одновременно не позднее 29 января 2021 года", - добавляется в документе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество