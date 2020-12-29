Помогающие больным с COVID-19 получат доплаты в первую неделю января
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить январские дополнительные социальные выплаты помогающим больным с COVID-19 с 1 по 8 января, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В ноябре Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.
"Осуществить за период с 1 января по 8 января 2021 года дополнительные социальные выплаты работникам, военнослужащим, сотрудникам и иным лицам, имеющим право на получение специальных социальных выплат, установленных: постановлением правительства РФ от 30 октября 2020 года №1762 ... постановлением правительства РФ от 23 ноября 2020 года №1896", - говорится в документе.
Согласно документу, дополнительные соцвыплаты получат медицинские и иные работники, оказывающие медпомощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медработники, контактирующие с пациентами с COVID-19, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ и работники МЧС России, оказывающие медпомощь по диагностике и лечению COVID-19.
"Предусмотренные настоящим постановлением специальные социальные выплаты и дополнительные выплаты за период с 1 января по 8 января 2021 года осуществляются одновременно не позднее 29 января 2021 года", - добавляется в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.