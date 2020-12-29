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Парламент Черногории принял поправки к спорному закону о церквях
Парламент Черногории принял поправки к спорному закону о церквях
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории утвердили поправки к спорному закону о религиозных объединениях, вызвавшему массовые протесты в 2019-2020 годах,... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:38
2020-12-29T12:38
сербская православная церковь
черногория
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории утвердили поправки к спорному закону о религиозных объединениях, вызвавшему массовые протесты в 2019-2020 годах, сообщает телеканал RTCG.Ранее в декабре премьер-министр страны Здравко Кривокапич сообщил, что правительство Черногории одобрило поправки к закону и передаст обновленный документ на утверждение в парламент.За поправки в ночь на вторник проголосовал 41 депутат правящего большинства из 81 законодателя, оппозиция не принимала участие в заседании, указывает телеканал."Несмотря на препятствия и нарушения конституции и законов страны оппозицией, парламент Черногории принял... поправки к закону о свободе вероисповедания", - написал Кривокапич в своем Twitter.Он указал, что в результате удалось "исправить несправедливость", и теперь "все без исключения религиозные общины равны перед законом". По словам главы правительства, это не только победа "верховенства закона", но и народа, который защищал государство на улицах.Депутаты Скупщины Черногории 4 декабря большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с университетским профессором Здравко Кривокапичем.В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих Сербской православной церкви. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.
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РИА Новости
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сербская православная церковь, черногория, в мире

Парламент Черногории принял поправки к спорному закону о церквях

12:38 29.12.2020
 
© Flickr / anjčiЦерковь Святого Николая
Церковь Святого Николая - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Flickr / anjči
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории утвердили поправки к спорному закону о религиозных объединениях, вызвавшему массовые протесты в 2019-2020 годах, сообщает телеканал RTCG.
Ранее в декабре премьер-министр страны Здравко Кривокапич сообщил, что правительство Черногории одобрило поправки к закону и передаст обновленный документ на утверждение в парламент.
За поправки в ночь на вторник проголосовал 41 депутат правящего большинства из 81 законодателя, оппозиция не принимала участие в заседании, указывает телеканал.
"Несмотря на препятствия и нарушения конституции и законов страны оппозицией, парламент Черногории принял... поправки к закону о свободе вероисповедания", - написал Кривокапич в своем Twitter.
Он указал, что в результате удалось "исправить несправедливость", и теперь "все без исключения религиозные общины равны перед законом". По словам главы правительства, это не только победа "верховенства закона", но и народа, который защищал государство на улицах.
Депутаты Скупщины Черногории 4 декабря большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с университетским профессором Здравко Кривокапичем.
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В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих Сербской православной церкви. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.
 
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