https://ria.ru/20201229/chernogoriya-1591366834.html

Парламент Черногории принял поправки к спорному закону о церквях

Парламент Черногории принял поправки к спорному закону о церквях

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории утвердили поправки к спорному закону о религиозных объединениях, вызвавшему массовые протесты в 2019-2020 годах,... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:38

2020-12-29T12:38

2020-12-29T12:38

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории утвердили поправки к спорному закону о религиозных объединениях, вызвавшему массовые протесты в 2019-2020 годах, сообщает телеканал RTCG.Ранее в декабре премьер-министр страны Здравко Кривокапич сообщил, что правительство Черногории одобрило поправки к закону и передаст обновленный документ на утверждение в парламент.За поправки в ночь на вторник проголосовал 41 депутат правящего большинства из 81 законодателя, оппозиция не принимала участие в заседании, указывает телеканал."Несмотря на препятствия и нарушения конституции и законов страны оппозицией, парламент Черногории принял... поправки к закону о свободе вероисповедания", - написал Кривокапич в своем Twitter.Он указал, что в результате удалось "исправить несправедливость", и теперь "все без исключения религиозные общины равны перед законом". По словам главы правительства, это не только победа "верховенства закона", но и народа, который защищал государство на улицах.Депутаты Скупщины Черногории 4 декабря большинством голосов избрали новый состав правительства во главе с университетским профессором Здравко Кривокапичем.В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих Сербской православной церкви. В защиту храмов и монастырей, которые согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.

https://ria.ru/20201214/sanktsii-1589119781.html

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сербская православная церковь, черногория, в мире