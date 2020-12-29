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https://ria.ru/20201229/brooker-1591243070.html
В Сети появились отзывы на фильм "2020, тебе конец!" Чарли Брукера
В Сети появились отзывы на фильм "2020, тебе конец!" Чарли Брукера
Судя по первым отзывам, критиков разочаровал псевдодокументальный фильм "2020, тебе конец!" ("Death to 2020"), сообщает The Independent. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T00:32
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Судя по первым отзывам, критиков разочаровал псевдодокументальный фильм "2020, тебе конец!" ("Death to 2020"), сообщает The Independent.Премьера 70-минутного проекта состоялась на Netflix 27 декабря. У картины звездный состав, в ней приняли участие: Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу и Хью Грант. По мнению экспертов, новая лента Чарли Брукера не выдерживает сравнения с его "Черным зеркалом". Так, критик The Independent назвал шоу "путаницей", создатели которой никак не могут решить, на какую аудиторию он рассчитан: британскую или американскую: "После просмотра вы будете рады, что фильм закончился. Только в этом смысле он соответствует заявленной теме".По мнению эксперта из Hollywood Reporter, картина – "заезженный фрагмент повторно использованной политической сатиры и вымученной документальной пародии", которая "расскажет вам что-то новое, только если полностью выключились из информационного потока в феврале".Обозреватель The Telegraph также остался недоволен работой именитого сценариста: "От Брукера ожидаешь чего-то великого. А вместо этого получаешь переделку старых шуток и предсказуемую сатиру".
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, лиза кудроу, хью грант

В Сети появились отзывы на фильм "2020, тебе конец!" Чарли Брукера

00:32 29.12.2020
 
© Charlie Brooker/TwitterКадр из трейлера фильма Чарли Брукера для Netflix
Кадр из трейлера фильма Чарли Брукера для Netflix - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Charlie Brooker/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Судя по первым отзывам, критиков разочаровал псевдодокументальный фильм "2020, тебе конец!" ("Death to 2020"), сообщает The Independent.
Премьера 70-минутного проекта состоялась на Netflix 27 декабря. У картины звездный состав, в ней приняли участие: Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу и Хью Грант.
По мнению экспертов, новая лента Чарли Брукера не выдерживает сравнения с его "Черным зеркалом".
Так, критик The Independent назвал шоу "путаницей", создатели которой никак не могут решить, на какую аудиторию он рассчитан: британскую или американскую: "После просмотра вы будете рады, что фильм закончился. Только в этом смысле он соответствует заявленной теме".
По мнению эксперта из Hollywood Reporter, картина – "заезженный фрагмент повторно использованной политической сатиры и вымученной документальной пародии", которая "расскажет вам что-то новое, только если полностью выключились из информационного потока в феврале".
Обозреватель The Telegraph также остался недоволен работой именитого сценариста: "От Брукера ожидаешь чего-то великого. А вместо этого получаешь переделку старых шуток и предсказуемую сатиру".
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