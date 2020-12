https://ria.ru/20201229/brooker-1591243070.html

В Сети появились отзывы на фильм "2020, тебе конец!" Чарли Брукера

В Сети появились отзывы на фильм "2020, тебе конец!" Чарли Брукера

Судя по первым отзывам, критиков разочаровал псевдодокументальный фильм "2020, тебе конец!" ("Death to 2020"), сообщает The Independent.

2020-12-29

2020-12-29T00:32

2020-12-29T00:32

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Судя по первым отзывам, критиков разочаровал псевдодокументальный фильм "2020, тебе конец!" ("Death to 2020"), сообщает The Independent.Премьера 70-минутного проекта состоялась на Netflix 27 декабря. У картины звездный состав, в ней приняли участие: Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу и Хью Грант. По мнению экспертов, новая лента Чарли Брукера не выдерживает сравнения с его "Черным зеркалом". Так, критик The Independent назвал шоу "путаницей", создатели которой никак не могут решить, на какую аудиторию он рассчитан: британскую или американскую: "После просмотра вы будете рады, что фильм закончился. Только в этом смысле он соответствует заявленной теме".По мнению эксперта из Hollywood Reporter, картина – "заезженный фрагмент повторно использованной политической сатиры и вымученной документальной пародии", которая "расскажет вам что-то новое, только если полностью выключились из информационного потока в феврале".Обозреватель The Telegraph также остался недоволен работой именитого сценариста: "От Брукера ожидаешь чего-то великого. А вместо этого получаешь переделку старых шуток и предсказуемую сатиру".

