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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201229/balbek-1591473344.html
Бальбек ответил на заявление главы МИД Украины о российской вакцине
Бальбек ответил на заявление главы МИД Украины о российской вакцине
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российской вакцине от COVID-19, отметив, что заботящиеся о своем РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:24
2020-12-29T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий кулеба
коронавирусы
руслан бальбек
мид украины
киев
украина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российской вакцине от COVID-19, отметив, что заботящиеся о своем народе власти уже заключают контракты на поставку.Ранее Кулеба объяснил отказ Киева от российской вакцины против COVID-19, заявив, что есть классический путь получения вакцины — международная система COVAX. Согласно условиям этой программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Как заявил глава МИД Украины, "когда речь идет о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины"."У главного дипломата Украины развилась мания глобальной российской гибридизации, и он пытается обратиться ко всему миру, мол, смотрите, русские везде со своим оружием: в магазинах их ювелирные изделия, меховые шубы. "Мир в опасности", - пытается докричаться господин Кулеба. А знает ли он, что в самолётах Boeing некоторые компоненты собраны в России? Наверное, на этих самолётах и летать перестанет? И бьется господин Кулеба как рыба об лёд, а мир его не слышит, продолжает покупать русские товары. А теперь ещё и вакцина, что называется, нарасхват" - сказал Бальбек РИА Новости."Те власти, которые заботятся о своём народе, уже заключают контракты на покупку российской вакцины, а те, кого не интересует здоровье граждан, ждут гуманитарную медицинскую помощь от западных хозяев", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591311995.html
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591439496.html
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коронавирус covid-19, дмитрий кулеба, коронавирусы, руслан бальбек, мид украины, киев, украина

Бальбек ответил на заявление главы МИД Украины о российской вакцине

20:24 29.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российской вакцине от COVID-19, отметив, что заботящиеся о своем народе власти уже заключают контракты на поставку.
Ранее Кулеба объяснил отказ Киева от российской вакцины против COVID-19, заявив, что есть классический путь получения вакцины — международная система COVAX. Согласно условиям этой программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Как заявил глава МИД Украины, "когда речь идет о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины".
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"У главного дипломата Украины развилась мания глобальной российской гибридизации, и он пытается обратиться ко всему миру, мол, смотрите, русские везде со своим оружием: в магазинах их ювелирные изделия, меховые шубы. "Мир в опасности", - пытается докричаться господин Кулеба. А знает ли он, что в самолётах Boeing некоторые компоненты собраны в России? Наверное, на этих самолётах и летать перестанет? И бьется господин Кулеба как рыба об лёд, а мир его не слышит, продолжает покупать русские товары. А теперь ещё и вакцина, что называется, нарасхват" - сказал Бальбек РИА Новости.
"Те власти, которые заботятся о своём народе, уже заключают контракты на покупку российской вакцины, а те, кого не интересует здоровье граждан, ждут гуманитарную медицинскую помощь от западных хозяев", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.
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В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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