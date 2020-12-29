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Дженнифер Энистон раскритиковали за елочную игрушку с шуткой о пандемии

Дженнифер Энистон раскритиковали за елочную игрушку с шуткой о пандемии

Звезду сериала "Друзья" раскритиковали фанаты за то, что она опубликовала в "сториз" инстаграма фотографию с изображением деревянной елочной игрушки с надписью... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T05:51

2020-12-29T05:51

2020-12-29T05:51

стиль жизни

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коронавирус covid-19

новости культуры

дженнифер энистон

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Звезду сериала "Друзья" раскритиковали фанаты за то, что она опубликовала в "сториз" инстаграма фотографию с изображением деревянной елочной игрушки с надписью "Наша первая пандемия 2020".Многие поклонники посчитали поступок актрисы "нетактичным", тем более в ситуации, когда столько людей во всем мире умерли от коронавирусной инфекции.При этом сама Дженнифер Энистон не уточнила, ее это была игрушка или нет."Знаменитости живут в другом мире", "она говорит о пандемии как о какой-то вечеринке", "Дженнифер, хватит", — писали в комментариях пользователи.Другие встали на защиту американской актрисы, подчеркивая, что она таким образом еще раз привлекла к проблеме всеобщее внимание. Высказывалось также мнение, что Энистон хотела пошутить.

https://ria.ru/20200916/pitt-1577286932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, коронавирус covid-19, новости культуры, дженнифер энистон