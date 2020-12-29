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Дженнифер Энистон раскритиковали за елочную игрушку с шуткой о пандемии
Дженнифер Энистон раскритиковали за елочную игрушку с шуткой о пандемии
Звезду сериала "Друзья" раскритиковали фанаты за то, что она опубликовала в "сториз" инстаграма фотографию с изображением деревянной елочной игрушки с надписью... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T05:51
2020-12-29T05:51
2020-12-29T05:51
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дженнифер энистон
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Звезду сериала "Друзья" раскритиковали фанаты за то, что она опубликовала в "сториз" инстаграма фотографию с изображением деревянной елочной игрушки с надписью "Наша первая пандемия 2020".Многие поклонники посчитали поступок актрисы "нетактичным", тем более в ситуации, когда столько людей во всем мире умерли от коронавирусной инфекции.При этом сама Дженнифер Энистон не уточнила, ее это была игрушка или нет."Знаменитости живут в другом мире", "она говорит о пандемии как о какой-то вечеринке", "Дженнифер, хватит", — писали в комментариях пользователи.Другие встали на защиту американской актрисы, подчеркивая, что она таким образом еще раз привлекла к проблеме всеобщее внимание. Высказывалось также мнение, что Энистон хотела пошутить.
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стиль жизни, коронавирус covid-19, новости культуры, дженнифер энистон
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости
. Звезду сериала "Друзья" раскритиковали
фанаты за то, что она опубликовала в "сториз" инстаграма фотографию с изображением деревянной елочной игрушки с надписью "Наша первая пандемия 2020".
Многие поклонники посчитали поступок актрисы "нетактичным", тем более в ситуации, когда столько людей во всем мире умерли от коронавирусной инфекции.
При этом сама Дженнифер Энистон не уточнила, ее это была игрушка или нет.
"Знаменитости живут в другом мире", "она говорит о пандемии как о какой-то вечеринке", "Дженнифер, хватит", — писали в комментариях пользователи.
Другие встали на защиту американской актрисы, подчеркивая, что она таким образом еще раз привлекла к проблеме всеобщее внимание. Высказывалось также мнение, что Энистон хотела пошутить.