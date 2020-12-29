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Шоубиз
https://ria.ru/20201229/alibasov-1591376172.html
В квартиру Бари Алибасова вызвали полицию
В квартиру Бари Алибасова вызвали полицию
В квартиру продюсера Бари Алибасова вызвали полицию, причина не уточняется, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:17
2020-12-29T16:33
шоубиз
бари алибасов
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В квартиру продюсера Бари Алибасова вызвали полицию, причина не уточняется, сообщил РЕН ТВ.По данным телеканала, силовикам никто не открыл и они приняли решение вскрыть дверь.В начале декабря продюсера выписали из больницы, в которую он попал из-за передозировки препаратом "Виагра". А летом 2019-го Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав бутылки. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей.
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бари алибасов, происшествия

В квартиру Бари Алибасова вызвали полицию

13:17 29.12.2020 (обновлено: 16:33 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В квартиру продюсера Бари Алибасова вызвали полицию, причина не уточняется, сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, силовикам никто не открыл и они приняли решение вскрыть дверь.
В начале декабря продюсера выписали из больницы, в которую он попал из-за передозировки препаратом "Виагра". А летом 2019-го Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав бутылки. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей.
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