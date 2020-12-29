https://ria.ru/20201229/alibasov-1591376172.html

В квартиру Бари Алибасова вызвали полицию

В квартиру Бари Алибасова вызвали полицию

В квартиру продюсера Бари Алибасова вызвали полицию, причина не уточняется, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:17

2020-12-29T13:17

2020-12-29T16:33

шоубиз

бари алибасов

происшествия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В квартиру продюсера Бари Алибасова вызвали полицию, причина не уточняется, сообщил РЕН ТВ.По данным телеканала, силовикам никто не открыл и они приняли решение вскрыть дверь.В начале декабря продюсера выписали из больницы, в которую он попал из-за передозировки препаратом "Виагра". А летом 2019-го Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав бутылки. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей.

https://ria.ru/20201224/razvod-1590779565.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бари алибасов, происшествия