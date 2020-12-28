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https://ria.ru/20201228/zoopark-1591111632.html
"В зоопарке ждут подарки": Московский зоосад объявил о новой акции
"В зоопарке ждут подарки": Московский зоосад объявил о новой акции
В канун Нового года по 30 декабря Московский зоопарк объявляет праздничную акцию "В зоопарке ждут подарки", каждый, кто принесет подарок для обитателей, получит РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T00:05
2020-12-28T00:05
туризм
подарки
новости - туризм
новый год
московский зоопарк
животные
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В канун Нового года по 30 декабря Московский зоопарк объявляет праздничную акцию "В зоопарке ждут подарки", каждый, кто принесет подарок для обитателей, получит право свободного прохода на территорию, сообщает пресс-служба зоосада."В прошлом году мы уже проводили подобную акцию. Она вызвала большой интерес у посетителей, и, конечно, трудно описать, как были рады наши обитатели, — отметили в пресс-службе. — Как дети бегут утром искать подарки под ёлкой, так же питомцы зоопарка с удовольствием разбирали игрушки, доставали из них лакомства. Поэтому мы повторяем предновогодний сбор подарков".Пункт приема зоо-подарков работает на главном входе ежедневно с 11:00 до 16:00. Можно не только поздравить больших панд, песцов, котиков и других животных с Новым годом, но и побывать у них в гостях совершенно бесплатно."В списке подарков, одобренных нашими зоологами, всевозможные мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине, — поясняют сотрудники. — Подарок не должен быть дорогим, главное, чтобы он мог стать полезным и помочь разнообразить жизнь обитателей зоопарка в канун новогодних праздников".Каждый подарок — будь то крохотная мышка-игрушка для представителей семейства кошачьих или волейбольный мяч для морских котиков — можно сопроводить открыткой с поздравлениями. Всех участников акции вместе с принесенными подарками будут фотографировать волонтеры зоопарка. Эти памятные предновогодние снимки после завершения акции "В зоопарке ждут подарки" будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях зоосада.Сотрудники Московского зоопарка также сообщили о "вишлисте" (список желаний — Прим. ред.) животных. Туда входят мячи разных размеров и цветов, гантель, кольцо (диаметр от 13 сантиметров), конг (пирамидка для лакомств), полый мячик, качели, лесенки, мостики (аксессуары для вольера птиц и грызунов), кубы для лакомства, кольца и канаты (для птиц).Все предметы должны быть выполнены из экологически благоприятного материала и не должны иметь следов химических веществ. Зоологи проверят игрушки и передадут животным.
https://ria.ru/20201220/zoopark-1590024522.html
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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подарки, новости - туризм, новый год, московский зоопарк, животные

"В зоопарке ждут подарки": Московский зоосад объявил о новой акции

00:05 28.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В канун Нового года по 30 декабря Московский зоопарк объявляет праздничную акцию "В зоопарке ждут подарки", каждый, кто принесет подарок для обитателей, получит право свободного прохода на территорию, сообщает пресс-служба зоосада.
"В прошлом году мы уже проводили подобную акцию. Она вызвала большой интерес у посетителей, и, конечно, трудно описать, как были рады наши обитатели, — отметили в пресс-службе. — Как дети бегут утром искать подарки под ёлкой, так же питомцы зоопарка с удовольствием разбирали игрушки, доставали из них лакомства. Поэтому мы повторяем предновогодний сбор подарков".
Пункт приема зоо-подарков работает на главном входе ежедневно с 11:00 до 16:00. Можно не только поздравить больших панд, песцов, котиков и других животных с Новым годом, но и побывать у них в гостях совершенно бесплатно.
"В списке подарков, одобренных нашими зоологами, всевозможные мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине, — поясняют сотрудники. — Подарок не должен быть дорогим, главное, чтобы он мог стать полезным и помочь разнообразить жизнь обитателей зоопарка в канун новогодних праздников".
Каждый подарок — будь то крохотная мышка-игрушка для представителей семейства кошачьих или волейбольный мяч для морских котиков — можно сопроводить открыткой с поздравлениями. Всех участников акции вместе с принесенными подарками будут фотографировать волонтеры зоопарка. Эти памятные предновогодние снимки после завершения акции "В зоопарке ждут подарки" будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях зоосада.
Сотрудники Московского зоопарка также сообщили о "вишлисте" (список желаний — Прим. ред.) животных. Туда входят мячи разных размеров и цветов, гантель, кольцо (диаметр от 13 сантиметров), конг (пирамидка для лакомств), полый мячик, качели, лесенки, мостики (аксессуары для вольера птиц и грызунов), кубы для лакомства, кольца и канаты (для птиц).
Все предметы должны быть выполнены из экологически благоприятного материала и не должны иметь следов химических веществ. Зоологи проверят игрушки и передадут животным.
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