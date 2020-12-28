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Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью Аленки
Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью Аленки
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью скульптуры Аленки из Нововоронежа. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T20:10
2020-12-28T20:21
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
нововоронеж
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью скульптуры Аленки из Нововоронежа.Ранее Жириновский раскритиковал снос памятника Аленке в Нововоронеже, потому что женщина не обязана соответствовать стандартам красоты, и заявил, что ЛДПР готова забрать скульптуру, чтобы установить на одном из партийных объектов. Позже политик повесил на входе в свой кабинет в Госдуме фотографию скульптуры."Почему нововоронежская Аленка страшная? Нормальная внешность. Я такую девушку вполне мог бы полюбить", - написал Жириновский в Twitter.Памятник к 250-летию села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".На совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около 1 миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, нововоронеж, общество

Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью Аленки

20:10 28.12.2020 (обновлено: 20:21 28.12.2020)
 
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке в Нововоронеже
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью скульптуры Аленки из Нововоронежа.
Ранее Жириновский раскритиковал снос памятника Аленке в Нововоронеже, потому что женщина не обязана соответствовать стандартам красоты, и заявил, что ЛДПР готова забрать скульптуру, чтобы установить на одном из партийных объектов. Позже политик повесил на входе в свой кабинет в Госдуме фотографию скульптуры.
"Почему нововоронежская Аленка страшная? Нормальная внешность. Я такую девушку вполне мог бы полюбить", - написал Жириновский в Twitter.
Памятник к 250-летию села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
На совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около 1 миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийНововоронежОбщество
 
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