https://ria.ru/20201228/zhirinovskiy-1591297323.html

Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью Аленки

Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью Аленки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью скульптуры Аленки из Нововоронежа. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T20:10

2020-12-28T20:10

2020-12-28T20:21

лдпр

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владимир жириновский

нововоронеж

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью скульптуры Аленки из Нововоронежа.Ранее Жириновский раскритиковал снос памятника Аленке в Нововоронеже, потому что женщина не обязана соответствовать стандартам красоты, и заявил, что ЛДПР готова забрать скульптуру, чтобы установить на одном из партийных объектов. Позже политик повесил на входе в свой кабинет в Госдуме фотографию скульптуры."Почему нововоронежская Аленка страшная? Нормальная внешность. Я такую девушку вполне мог бы полюбить", - написал Жириновский в Twitter.Памятник к 250-летию села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".На совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около 1 миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.

https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590363936.html

нововоронеж

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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, нововоронеж, общество