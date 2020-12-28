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Новый год—2021
https://ria.ru/20201228/zhelaniya-1591181699.html
Министры пообещали исполнить детские новогодние желания
Министры пообещали исполнить детские новогодние желания
Российские министры пообещали исполнить заветные новогодние желания детей. Среди просьб – полет на вертолете, поездка на гоночном автомобиле, испечь большой... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:35
2020-12-28T10:35
новый год—2021
дмитрий григоренко
николай шульгинов
максим решетников
максут шадаев
денис мантуров
антон силуанов
виталий савельев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские министры пообещали исполнить заветные новогодние желания детей. Среди просьб – полет на вертолете, поездка на гоночном автомобиле, испечь большой торт и побывать в закулисье Театра кошек Куклачева.Министры приняли участие в акции "Елка желаний", которая в 2020 году проходит в третий раз. Акция призвана помочь детям, находящимся в трудной ситуации. С 1 декабря 2020 по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин.Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что желание - это закон, особенно новогоднее. "Так что созвонимся и обязательно сходим в театр", - пообещал Силуанов исполнить желание девочки по имени Елизавета, которая мечтает побывать в закулисье театра Куклачева в Москве.Глава Минпромторга Денис Мантуров снял с елки послание 10-летнего Александра из Москвы. Мальчик мечтает прокатиться на гоночном автомобиле. "Сделаем с огромным удовольствием, но уточним у Александра, на каком автомобиле он хочет прокатиться конкретно, и обязательно реализуем", - заверил министр.Мечта 13-летнего Матвея из Московской области совпала с мечтой руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко: оба они мечтают о полете на вертолете. "Дорогой Матвей, с новогодними праздниками тебя, будем исполнять твое желание полетать на вертолете. У меня тоже такое же желание - полетаем вместе, я надеюсь", - пообещал Григоренко.Глава Минцифры Максут Шадаев снял с елки шар с желанием от девочки Ксении, которая мечтает побывать в роли повара и испечь большой торт. "Я думаю, это та мечта, которую точно мы поможем исполнить", - сказал министр.Ранее уже пообещали исполнить детские желания глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Николай Шульгинов, министр транспорта Виталий Савельев и другие члены правительства.
https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590298649.html
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дмитрий григоренко, николай шульгинов, максим решетников, максут шадаев, денис мантуров, антон силуанов, виталий савельев

Министры пообещали исполнить детские новогодние желания

10:35 28.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГУМ в преддверии Нового года
ГУМ в преддверии Нового года - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские министры пообещали исполнить заветные новогодние желания детей. Среди просьб – полет на вертолете, поездка на гоночном автомобиле, испечь большой торт и побывать в закулисье Театра кошек Куклачева.
Министры приняли участие в акции "Елка желаний", которая в 2020 году проходит в третий раз. Акция призвана помочь детям, находящимся в трудной ситуации. С 1 декабря 2020 по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что желание - это закон, особенно новогоднее. "Так что созвонимся и обязательно сходим в театр", - пообещал Силуанов исполнить желание девочки по имени Елизавета, которая мечтает побывать в закулисье театра Куклачева в Москве.
Глава Минпромторга Денис Мантуров снял с елки послание 10-летнего Александра из Москвы. Мальчик мечтает прокатиться на гоночном автомобиле. "Сделаем с огромным удовольствием, но уточним у Александра, на каком автомобиле он хочет прокатиться конкретно, и обязательно реализуем", - заверил министр.
Владимир Путин во время хоккейной тренировки с 9-летним участником Всероссийской акции Ёлка желаний Дмитрием Ащепковым из Челябинской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 21:18Новый год—2021
Путин рассказал о своем новогоднем желании
Мечта 13-летнего Матвея из Московской области совпала с мечтой руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко: оба они мечтают о полете на вертолете. "Дорогой Матвей, с новогодними праздниками тебя, будем исполнять твое желание полетать на вертолете. У меня тоже такое же желание - полетаем вместе, я надеюсь", - пообещал Григоренко.
Глава Минцифры Максут Шадаев снял с елки шар с желанием от девочки Ксении, которая мечтает побывать в роли повара и испечь большой торт. "Я думаю, это та мечта, которую точно мы поможем исполнить", - сказал министр.
Ранее уже пообещали исполнить детские желания глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Николай Шульгинов, министр транспорта Виталий Савельев и другие члены правительства.
Мишустин пообещал лично выбрать синтезатор для девочки из Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 17:54Новый год—2021
Мишустин принял участие в "Елке желаний"
 
Новый год—2021Дмитрий ГригоренкоНиколай ШульгиновМаксим РешетниковМаксут ШадаевДенис МантуровАнтон СилуановВиталий Савельев
 
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