https://ria.ru/20201228/zhelaniya-1591181699.html

Министры пообещали исполнить детские новогодние желания

Министры пообещали исполнить детские новогодние желания

Российские министры пообещали исполнить заветные новогодние желания детей. Среди просьб – полет на вертолете, поездка на гоночном автомобиле, испечь большой... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:35

2020-12-28T10:35

2020-12-28T10:35

новый год—2021

дмитрий григоренко

николай шульгинов

максим решетников

максут шадаев

денис мантуров

антон силуанов

виталий савельев

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские министры пообещали исполнить заветные новогодние желания детей. Среди просьб – полет на вертолете, поездка на гоночном автомобиле, испечь большой торт и побывать в закулисье Театра кошек Куклачева.Министры приняли участие в акции "Елка желаний", которая в 2020 году проходит в третий раз. Акция призвана помочь детям, находящимся в трудной ситуации. С 1 декабря 2020 по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин.Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что желание - это закон, особенно новогоднее. "Так что созвонимся и обязательно сходим в театр", - пообещал Силуанов исполнить желание девочки по имени Елизавета, которая мечтает побывать в закулисье театра Куклачева в Москве.Глава Минпромторга Денис Мантуров снял с елки послание 10-летнего Александра из Москвы. Мальчик мечтает прокатиться на гоночном автомобиле. "Сделаем с огромным удовольствием, но уточним у Александра, на каком автомобиле он хочет прокатиться конкретно, и обязательно реализуем", - заверил министр.Мечта 13-летнего Матвея из Московской области совпала с мечтой руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко: оба они мечтают о полете на вертолете. "Дорогой Матвей, с новогодними праздниками тебя, будем исполнять твое желание полетать на вертолете. У меня тоже такое же желание - полетаем вместе, я надеюсь", - пообещал Григоренко.Глава Минцифры Максут Шадаев снял с елки шар с желанием от девочки Ксении, которая мечтает побывать в роли повара и испечь большой торт. "Я думаю, это та мечта, которую точно мы поможем исполнить", - сказал министр.Ранее уже пообещали исполнить детские желания глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Николай Шульгинов, министр транспорта Виталий Савельев и другие члены правительства.

https://ria.ru/20201221/zhelanie-1590298649.html

https://ria.ru/20201224/mishustin-1590800848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий григоренко, николай шульгинов, максим решетников, максут шадаев, денис мантуров, антон силуанов, виталий савельев