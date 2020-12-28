https://ria.ru/20201228/zemletryasenie-1591171024.html

Неподалеку от Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,2

Неподалеку от Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T09:00

2020-12-28T09:00

2020-12-28T12:09

загреб

хорватия

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 05.28 по времени UTC (07.28 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.Как сообщает портал Croatia Week, на данный момент поступили сообщения о небольших повреждениях зданий в районе города Сисак (около 50 километров от Загреба), жители обратили внимание на появление трещин в стенах и трубах.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20200322/1568975211.html

загреб

хорватия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загреб, хорватия, землетрясение, в мире