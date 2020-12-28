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Неподалеку от Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,2
Неподалеку от Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:00
2020-12-28T09:00
2020-12-28T12:09
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 05.28 по времени UTC (07.28 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.Как сообщает портал Croatia Week, на данный момент поступили сообщения о небольших повреждениях зданий в районе города Сисак (около 50 километров от Загреба), жители обратили внимание на появление трещин в стенах и трубах.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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