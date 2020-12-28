Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/zemletryasenie-1591171024.html
Неподалеку от Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,2
Неподалеку от Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T09:00
2020-12-28T12:09
загреб
хорватия
землетрясение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40080/73/400807319_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_61fdf50301299b180326a64a858d61f7.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 05.28 по времени UTC (07.28 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.Как сообщает портал Croatia Week, на данный момент поступили сообщения о небольших повреждениях зданий в районе города Сисак (около 50 километров от Загреба), жители обратили внимание на появление трещин в стенах и трубах.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20200322/1568975211.html
загреб
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40080/73/400807319_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_76005c429f5b5ac1b0aef561fe71cf32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
загреб, хорватия, землетрясение, в мире

Неподалеку от Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,2

09:00 28.12.2020 (обновлено: 12:09 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода мира. Загреб
Города мира. Загреб - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 05.28 по времени UTC (07.28 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Как сообщает портал Croatia Week, на данный момент поступили сообщения о небольших повреждениях зданий в районе города Сисак (около 50 километров от Загреба), жители обратили внимание на появление трещин в стенах и трубах.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Город Загреб - РИА Новости, 1920, 22.03.2020
22 марта, 14:19
Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии
 
ЗагребХорватияЗемлетрясениеВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:26Голикова рассказала, что привилась от коронавируса
16:24Россия вышлет помощника болгарского военного атташе
16:24Виновника "пьяного" ДТП с двумя жертвами в Чувашии осудили на девять лет
16:24Власти извлекли серьезные уроки из пандемии, заявила Голикова
16:24Более половины смертей в России связаны с коронавирусом, заявила Голикова
16:21Голикова порекомендовала россиянам привиться от коронавируса
16:21Врачи назвали важные условия вакцинации от COVID-19 для пожилых людей
16:20Голикова отметила профессионализм российских врачей
16:17Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах
16:17Голикова оценила влияние COVID-19 на другие заболевания
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
Лента новостейМолния